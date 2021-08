Georges (Bolt): "Nuestra comisión subirá, pero somos un 40% más baratos que Uber o Cabify"

Bolt desembarcó el pasado mes de julio en Madrid para competir contra Uber y Cabify y ser el punto de partida de esta pata del negocio en España. Ahora, apenas un mes después y tras haber roto el mercado con sus bajas comisiones, Daniel Georges, director de Taxi y VTC de la compañía estonia, habla con elEconomista sobre el inicio de las operaciones y sus planes a corto y medio plazo.

¿Cómo están yendo estas primeras semanas de operación en Madrid?

Están yendo muy bien, bastante mejor que lo que teníamos pensado. Llevamos ya un mes funcionando en Madrid con VTC y taxi y la respuesta por parte de la comunidad, tanto de nuestros asociados como de los usuarios, ha sido bastante buena. Ha habido una ejecución excelente del equipo, hemos elegido muy bien el momento de lanzarlo, coincidiendo con la salida de la pandemia. Tenemos un aumento de actividad en general, pero también hay muchos conductores y flotas que lo han pasado muy mal y que están explorando oportunidades nuevas.

¿Puede facilitar alguna cifra?

No puedo dar números exactos, pero en viajes estamos en varios miles de viajes por día en Madrid. Además, empezamos con 1.000 conductores de VTC y taxi, y en apenas dos semanas lo doblamos ampliamente, tanto de VTC como de taxi. Doblar el número de asociados en menos de un mes es el reflejo de la buena situación que hemos tenido. Con los usuarios también. Lo bueno de Bolt es que hemos tenido un mix de usuarios, tanto de nuevos como de existentes de patinetes, que habíamos lanzado antes, y también de turistas o extranjeros que nos han utilizado en su país.

¿De quién están teniendo mejor aceptación, taxi o VTC?

En general, los dos en cuanto a número de asociados se reparten casi equitativamente. Los precios de VTC son en general un poco más baratos y es nuestra categoría estándar. En momentos de alta demanda, cuando se aplica el precio dinámico y se igualan, entran en juego los taxis y están recibiendo su parte del pastel de la demanda.

Bolt llegó a España rompiendo el mercado en comisiones. ¿Hasta cuándo van a mantener las condiciones de lanzamiento?

Ahora mismo tenemos una campaña agresiva de descuentos para incentivar a los usuarios a que prueben el servicio. Pero quitando el descuento, nuestros precios para el usuario son bastante similares. En la parte que cobramos a las flotas, estamos cobrando un 10%. Es una promoción para aquellos que han mostrado su confianza en trabajar con nosotros desde el principio, luego esa comisión se establecerá un poco más alta, pero no mucho más. Seguiremos teniendo la comisión más baja del mercado, esa es nuestra estrategia en todos los países.

¿En cuánto se va a establecer esa comisión?

Ahora mismo lo tenemos al 10%. En octubre se subirá al 15% para las flotas. Este 15% sigue siendo entre un 30% y 40% más barato que la competencia. Para las flotas que están saliendo de la pandemia, esto les va a ayudar a superar la situación. Con el aumento de la actividad podrán tener más margen y recuperar lo que han perdido en estos meses.

¿Bolt trabaja con flotas medianas y pequeñas o ha conseguido atraer a alguna gran flota?

Hay dos flotas que trabajan de forma exclusiva con otras plataformas, hay una que lo ha hecho hasta hace poco pero que está pendiente de arbitrajes. Entonces nosotros trabajamos con el resto de flotas. Hay algunas con más de 500 licencias y también hay microflotas de uno o dos coches o incluso autónomos. Nos encanta trabajar con ellos. Nos comentan que el hecho de que las plataformas tengan esas megaflotas a ellos les ha hecho sentirse un poco dejados. Nuestra entrada, coincidiendo con la recuperación, les ha encantado. Seguimos trabajando para incorporar a más asociados.

¿Qué planes tiene Bolt en España? ¿Va a desembarcar en otras ciudades?

Sí. Madrid ha sido nuestra prioridad y ahora que hemos establecido la base aquí estamos trabajando para desembarcar en otras ciudades antes de final de año. No puedo especificar cuáles en concreto, pero tenemos en cuenta cosas como el tamaño, la competencia. Nos gusta aprovecharnos de la presencia en otros países y de los clientes que ya tenemos allí. El turismo es fundamental.

A nivel financiero, ¿cuál es el objetivo de Bolt en España?

No puedo dar datos exactos, pero el objetivo es establecernos como 'top player'. En Portugal lanzamos hace tres años y ya somos número uno. España no tendría por qué ser diferente. Ahora, más que en los beneficios, nuestro objetivo es conseguir cuántos más asociados mejor.

¿Qué diferencia a Bolt de la competencia, de Uber y Cabify?

De cara al usuario, ofrecerle los viajes más competitivos en cuanto a precio y los más seguros y rápidos. De cara a nuestros partners, el hecho de que tengamos una comisión más baja supone trasladar eso al cliente. Si una flota trabaja a una comisión diez puntos más baja que la competencia, tenemos ese margen para bajar el precio al cliente y aún así asegurar que el conductor y la flota estén ganando más.

¿Han encontrado algún problema burocrático al llegar a Madrid?

No, de hecho el tema de regulación y administración pública es algo que cuidamos mucho, no solo con VTC y Taxi, también en micromovilidad. Llevamos colaborando con el Ayuntamiento bastante tiempo. Un tema que se trabajó mucho es la hoja de ruta, un tema exclusivo de España, y el otro tema es el del taxi. Hemos tenido mucho cuidado para no hacer nada que vaya contra la normativa y esto ha gustado.

Bolt ha lanzado una campaña que otorga a los conductores una facturación base de 700 euros al cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que estén conectados a la 'app' al menos 45 horas semanales. ¿Cómo encaja esto en la legislación?

Hay que referirse al convenio colectivo y cómo se definen las horas de trabajo. Nosotros entendemos que con el convenio actual, horas de trabajo significa horas que está conduciendo, no son horas de conexión. No debería haber ningún problema con esto.