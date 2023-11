Cómo solicitar uno de los empleos que ofrece Irlanda antes del 30 de noviembre

La red EURES puede ser una alternativa muy útil para las personas que están en busca de un empleo y quieren aprovechar para conseguir una experiencia fuera de España y aprovechar para vivir fuera, aprender o perfeccionar otro idioma...

La última oportunidad para conseguir empleo mediante esta vía es en Irlanda. La sección de EURES en este país ha anunciado que 45 empresas diferentes buscan cientos de trabajadores en diferentes ramas del sector de la construcción.

Todo se debe al plan estatal 'Vivienda para todos', en el que se prevé la construcción de 33.000 viviendas al año y la reforma de 500.000 viviendas hasta 2030, para lo cual necesitará cada año en torno a 7.500 profesionales irlandeses y del resto de Europa.

Interested in career opportunities in #Construction ? 45 employers with hundreds vacant positions in Ireland?? are participating in 'Building Ireland's Future' Online Job Day on 30th November

Register and apply for jobs before 30th November? https://t.co/cyXM4ERLDQ#EURESjobs pic.twitter.com/H1HcgH4ySO