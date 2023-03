El 40% de los españoles están 'quemados' en su trabajo: estos son los motivos principales

¿Qué hace que un trabajador esté a gusto en su trabajo? ¿Y qué por el contrario caiga en una espiral que le acabe llevando al 'burnout'? Muchos jefes y directivos seguramente querrían tener la respuesta a esta pregunta que, sin embargo, no es única ni sencilla.

Lo que sí que parece claro por varias encuestas es que el número de trabajadores en España que se reconocen como 'quemados' del trabajo ha ido al alza de forma importante desde la pandemia. Quizá por los cambios que trajeron consigo el confinamiento, la propia crisis que hizo que nos planteáramos otros alicientes además del sueldo, o quizá por lo cambiante del mercado laboral desde entonces.

Según la Guía del Mercado Laboral 2022 elaborada por Hays, el 43% de los profesionales españoles tienen cierta sensación de agotamiento o fatiga laboral.

Una cifra similar ponía encima de la mesa, aunque menor en 2021, el informe Resetting Normal, del Grupo Adecco.

Como se aprecia, un ligero crecimiento que no retrocede. Esta cifra es de especial relevancia, ya que no solo los profesionales encuestados consideran sufrir esta sensación, sino que el 43% de empresas encuestadas -porcentaje idéntico al de los profesionales- afirman que sus equipos cuentan con este síndrome. Y es que la salud mental ha jugado un papel clave durante toda la pandemia.

Dentro del 43% de profesionales que sufre burnout, el 70% afirma que se trata de una sensación que ha aumentado desde la pandemia de covid-19, lo que supone un 30% del total de la muestra analizada. En el caso de las empresas, es un porcentaje aún más alto: dentro del 43% de organizaciones que afirman que sus equipos sufren burnout, un 88% afirma que ha aumentado con la pandemia, un 38% del total de empresas.

Los principales causantes del 'burnout'

Entre los motivos derivados se encuentra el estrés, la carga excesiva de trabajo, la falta de interacción social y la falta de políticas de apoyo en recursos humanos.

Otro dato que contribuye a la sensación de fatiga laboral es que el 51% de los empleados considera que trabaja más horas que antes de la irrupción de la covid-19. Además, el 59% confirma que tienen dificultad para desconectar de su trabajo, alcanzando al 68% en los casos de puestos directivos. Por otro lado, en el caso del personal de apoyo, este porcentaje baja hasta el 48%.

El 61% de los empleados españoles asegura que realiza horas extra sin remuneración y sin recuperarlas. Si comparamos estos datos con los del pasado año, supone un aumento de dos puntos porcentuales. También hay empleados que sí realizan horas extra, pero o bien las recuperan o son remuneradas. El 13% asegura que recupera esas horas trabajadas otros días en forma de tiempo libre, mientras que el 4% afirma que cobra el importe por ese tiempo extra.

El sueldo, el principal remedio pese a todo

La pandemia y el exceso de trabajo que se dio durante ella en muchos sectores parece ser el principal detonante, como una especie de goteo constante que ahora parece estar colmando el vaso en muchos trabajadores.

A ello se suma en algunos casos políticas de regreso a la oficina o pérdida de la flexibilidad que estuvieron en práctica durante este periodo. En algunos sectores, como el tecnológico, ya hay muestras que dicen que muchos perfiles ponen por delante la posibilidad de trabajar en remoto, incluso si no se adhirieran a ella desde el inicio, que el sueldo.

Aun con todo, y pese a la mucha literatura que se ha hecho sobre la Gran Dimisión en mercados como en Estados Unidos, en España parece que son los sueldos el principal motivo y también el principal parche que muchos trabajadores desearían para intentar solucionar su desmotivación.

Según el informe de HAYS, la mayoría de los trabajadores españoles (62%) sitúan el salario como la principal medida que podría tomar su empresa para aumentar su motivación. Aun así, el 37% piensa que lo que echa de menos es un mayor reconocimiento por parte de la compañía; un 27% cree que una promoción le motivaría y un 20% considera que lo haría una mejora de horario y un cambio de superior jerárquico.

No son los primeros indicadores de estas tendencias. Según los datos extraídos del monitor de trabajo de Randstad, el 65% de los trabajadores españoles da más valor a su tiempo libre que al trabajo. Esto supone una media de 6 puntos porcentuales superior a la media de todos los países que aparecen en la encuesta, que se sitúa en el 59%.

De hecho, el 45% de los profesionales de nuestro país estaría dispuesto a dejar su trabajo si no le permitiera disfrutar de su vida personal, y el 42% asegura que lo ha hecho. El 29% preferiría estar desempleado a ser infeliz en un trabajo, y el 56% no trabajaría de no tener obligaciones económicas.

Los españoles, "más fieles" a sus empresas que en otros países

En general, los trabajadores españoles son más fieles a sus empleadores que sus compañeros de otros países. El 65% se siente comprometido a su empresa (frente al 60% de media), mientras que el 19% busca empleo de manera activa (frente al 22%).

En este compromiso hacia la empresa, tiene mucho que ver los beneficios que ofrezcan los empleadores. El 38% de los profesionales de nuestro país no aceptaría un trabajo si no dispusiese de flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo, y el 41%, en cuanto a los horarios. De hecho, un tercio de los españoles han renunciado a un empleo porque no ofrecía la suficiente flexibilidad.

Otros aspectos muy valorados por los profesionales de nuestro país son la importancia de la conciliación entre vida personal y profesional -elegido por el 96% de los profesionales, frente al 94% de la media mundial-, las opciones de formación -elegido por el 81%, frente al 76% de media-, un sueldo más atractivo -el 65%, frente al 60%-; y las posibilidades de crecimiento -46% frente al 40%-.