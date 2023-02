¿Desmotivado y quemado en el trabajo? Este estudio revela cómo cambiarlo

Los últimos años han sido muy convulsos para el mundo laboral. Y no solo en términos de empleo, también de cómo trabajamos. El teletrabajo durante la pandemia, el regreso a las oficinas o el debate sobre la jornada laboral de 4 días ha hecho que muchas personas se planteen de nuevo su relación con el trabajo. Y eso desde luego no tiene nada de malo, pero también hay indicadores de una mayor insatisfacción e índice de burnouts, o estar hastiado y desmotiva en el puesto de trabajo, que nunca.

¿Se puede encontrar un "sentido" o un "propósito" en el trabajo? ¿Es imprescindible? ¿Es la compensación económica suficiente o siempre entran en juego otros factores?

Bien, al contrario que muchos libros de desarrollo laboral y personal y post en LinkedIn, los estudios que han intentado rastrear qué es en realidad eso del "sentido" en el trabajo y cómo nos afecta ha llegado a una conclusión que no es tan categórica.

Un 20% de trabajo satisfactorio es suficiente para sentirse pleno

En realidad, encontrar sentido en nuestro trabajo y satisfacción es algo mucho más fluido y no tiene por qué estar presente todo el tiempo. En este estudio, publicado en 2009, los investigadores descubrieron que los médicos que dedicaban solo el 20% de su tiempo a tareas que ellos mismo concebían como valiosas y con significado corrían menos riesgo de agotamiento que los que no lo hacían. También descubrieron un "efecto techo", es decir, que dedicar más del 20% no producía mayores efectos.

Es razonable creer que esto también se aplica a la gente que no es médico. Si trabajas 40 horas semanales, solo necesitas dedicar ocho de ellas a un trabajo con sentido para ti para obtener algún beneficio. No es mucho, si lo queremos ver así.

Cómo intentar cambiar la desmotivación trabajando

Ahora bien, ¿cómo conseguimos ese 20% mínimo? ¿Y más en el contexto actual donde el teletrabajo nos ha dado comodidad pero también nos ha privado de contacto?

Buscar alternas los espacios de trabajo: Ahí, algunas de las recomendaciones generales que se suelen dar es ir cambiando de entorno de trabajo, algo para lo que parece ser una solución casi a medida los puestos de trabajo híbridos. También, si trabajamos solos, alternar periodos en un coworking o similares.

No consumir tantas noticias: Otro artículo, esta vez de Harvard Business Review, aconseja también pausar o relajar el consumo de noticias durante un tiempo, ya que nos perturba del trabajo. "Solo unos minutos dedicados a consumir noticias negativas por la mañana pueden afectar a toda la trayectoria emocional de tu día", comentaban los autores.

Abandonar la multitarea: Esto está ligado con otras de las grandes causas de estrés: la multitarea. Estar atendiendo varias cosas a la vez está comprobado que provoca un desgaste extra de energía para nuestro cerebro, que acabará clasificando esas sensaciones como malas.

Por lo tanto, generar en el trabajo un espacio donde se sepa que no hay que contestar a todo al momento, y nos permita por ejemplo apagar las notificaciones u ocultar las aplicaciones, aunque solo sea durante unos días, nos hará bien.