Esta es la prueba que te indica hasta qué punto estás 'quemado' en el trabajo

Todos conocemos el término burn-out o "estar quemado". Una mezcla de estrés y, sobre todo, falta de motivación y hartazgo con nuestra vida laboral que puede acabar explotando para el trabajador que lo sufre.

¿Cómo evitarlo, entonces? El primer paso que indican todos los entendidos es identificar ese problema lo antes posible. Por suerte, una encuesta reciente del Workforce Institute revela que tres cuartas partes de los trabajadores de todo el mundo tienen ahora mayores expectativas sobre el apoyo que su empresa presta a su salud mental.

Ahora, una nueva herramienta desarrollada por investigadores puede ayudar a los directivos y a los equipos de RR.HH. a detectar el agotamiento antes de que se convierta en algo grave.

¿En qué cerilla estás de quemado?

Se basa en imaginar una imagen: ocho cerillas dispuestas en fila. Si miramos hacia abajo, veremos que cada cerilla está más chamuscada que la anterior. Primero, solo se quema la punta de la cerilla. Tres cerillas más tarde, la mitad de la varilla está ennegrecida. Y la última ya no es una cerilla: se ha convertido en un montón de ceniza, nada más que polvo.

Esta es la denominada Medida de las Cerillas, una nueva evaluación visual para que los equipos examinen y evalúen si sus trabajadores están en llamas. En la práctica, los responsables de RR.HH. y de personal pueden presentar la escala a los empleados, que pueden señalar qué cerilla representa mejor lo quemados que se sienten en el trabajo.

"Las escalas visuales permiten a las personas expresar más fácilmente sus sentimientos", escriben los investigadores en un nuevo artículo sobre la herramienta. La medida no es muy distinta de la escala de dolor que utilizan los médicos para preguntar cómo se sienten los pacientes, o de la mancha de tinta de Rorschach que utilizan los psicólogos para indagar en los sentimientos subconscientes de sus clientes. En este caso, la escala mide cómo se siente la gente en el trabajo.

Algo sencillo, pero más útil de lo que se cree

Tradicionalmente, las evaluaciones del burnout se han presentado en forma de encuestas e inventarios escritos.

Desde entonces, se han introducido otras evaluaciones e inventarios como herramientas para que los expertos en el lugar de trabajo detecten y midan el burnout en los empleados. El Shirom-Melamed Burnout Measure presenta 14 preguntas extraídas de una lista más larga, con algunas como "Siento que se me han agotado las pilas" o "Me siento incapaz de ser sensible a las necesidades de compañeros y clientes".

Aunque los profesionales de RR.HH. llevan décadas utilizando estos inventarios de preguntas, también incluyen preguntas relativamente largas, lo suficiente como para convertirse en una tarea pesada para trabajadores que ya están agobiados. Cuando uno está agotado, lo último que quiere es otra tarea en su lista de tareas pendientes. En cambio, una herramienta visual es un pulso rápido e intuitivo, en lugar de un ejercicio prolongado.

"Como es una medida visual, permite evaluar el agotamiento de la forma más rápida y sencilla posible", afirma Cindy Muir, la profesora de gestión de la Universidad de Notre Dame que desarrolló la medida, en una nota de prensa sobre la herramienta. "Elimina una de las razones por las que las organizaciones no evalúan regularmente a sus empleados: el tiempo".

Ahora solo toca autoevaluarse: ¿En qué cerilla estás?