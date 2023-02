Esade se consolida en el 4YFN y lidera el debate sobre la tecnología que revolucionará el futuro educativo

Esade participa, por séptimo año consecutivo, como colaborador académico oficial en el 4 Years From Now (4YFN), el encuentro de referencia mundial en el ámbito del emprendimiento y la innovación, en el marco del Mobile World Congress. Bajo el lema Entrepreneurship through the EdTech Perspective, Esade será protagonista y liderará el programa EdTech ?tecnología educativa? del 4YFN, que entre el 27 de febrero y el 2 de marzo reunirá en Barcelona a emprendedores, start-ups y profesionales vinculados a este ecosistema. De esta forma, la escuela consolida su compromiso con el tejido emprendedor, coincidiendo con el 30.º aniversario del Esade Entrepreneurship Institute (EEI), y refuerza su posición como institución pionera en nuevas formas de aprendizaje aceleradas a través de la innovación tecnológica y a la vanguardia de la revolución EdTech, para impulsar el talento global.

"El mundo necesita a emprendedores que tengan una comprensión profunda tanto del potencial como de los retos de la tecnología, para transformar nuestras sociedades. En Esade, estamos comprometidos con el desarrollo de futuros líderes y emprendedores que aspiren a marcar la diferencia aprovechando?las oportunidades que la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías disruptivas ofrecen, y contribuir así a que nuestras sociedades sean cada vez más prósperas, justas y sostenibles", ha explicado Xavier Mendoza, director general de Esade.

Tecnologías que transformarán la educación

En el marco del 4YFN, Esade organiza varias sesiones y participa en debates para abordar distintos ámbitos. Entre ellos, cómo la IA y el metaverso transformarán la educación, de la mano de Esteve Almirall, profesor del Departamento de operaciones, innovación y data sciences de Esade, o los retos y las oportunidades del acceso al conocimiento y la experiencia de aprendizaje, con Iván Bofarull, chief innovation officer de Esade, o un diálogo con Cecilia MoSze Tham, emprendedora en serie y fundadora de Futurity Systems, entre otros expertos. Además, se hablará del impacto de las tecnologías inmersivas y disruptivas en la formación ejecutiva y, para ello, se realizará una demostración in situ del nuevo campus virtual de Esade en el metaverso.

Las tendencias EdTech para 2023

Coincidiendo con el 30.º aniversario del Esade Entrepreneurship Institute (EEI), en el marco del 4YFN Esade organiza un panel de debate sobre las tendencias en EdTech que marcarán el año 2023, junto con emprendedores en este sector. Además, fiel a su compromiso a favor de la igualdad de género, Esade analizará el papel de las mujeres y su presencia y liderazgo en la IA, con Irene Unceta, profesora adjunta del Departamento de operaciones, innovación y data sciences de Esade; Emma Fernández, experta en estrategia y transformación digital y consejera de diversas empresas tecnológicas, y Atia Cortés, investigadora posdoctoral del Barcelona Supercomputing Center (BSC) y codirectora del Observatorio de Sociedad e Inteligencia Artificial de AI4EU, entre otras voces destacadas del mundo de la tecnología.

La tecnología, apuesta educativa

La colaboración de Esade en el programa EdTech del 4YFN responde a la apuesta de la escuela por la innovación tecnológica como fuente de transformación para la sociedad. Para ello, Esade incluye la tecnología como eje transversal de conocimiento y progreso, y alinea su oferta formativa con las nuevas tendencias en materia de digitalización, análisis de datos o?inteligencia artificial. Es el caso del nuevo doble grado bachelor of business administration & bachelor in artificial intelligence for business o del master of science in digital business, así como del Executive MBA, que se imparte presencialmente en Madrid y Barcelona y permite a los líderes del futuro desarrollar las habilidades duras y blandas necesarias para liderar proyectos complejos desde la innovación y la transformación digital.