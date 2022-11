¿Crees que tu sueldo está por encima o por debajo de la media? Así puedes saberlo

Nadie quiere estar mal pagado, pero no siempre es fácil saber si lo estamos. Al fin y al cabo, no es que tu empleador vaya a salir a decir que mereces ganar más de lo que te pagan. Afortunadamente, hoy en día hay varias formas de averiguar si nos están pagando de forma justa o no.

A diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, hay una gran cantidad de información en internet que puede ayudar a determinar si un salario es adecuado, está en mercado, o no. Además, también puedes recurrir a amigos y hacer algunas preguntas para sondear.

En España, según los datos del INE, el salario medio está en unos 25.000 euros al año, pero el salario más frecuente es de 18.500 euros. Pero, ¿y además de estos datos generales?

Así puedes conseguir algunas comparativas más.

Echa un vistazo a las estadística del INE

El Instituto Nacional de Estadística cuenta con muchos datos de salarios segregados por sector. Los más recientes, puedes consultarlos aquí.

Ojea ofertas abiertas

En LinkedIn y en otros portales como Infojobs puedes buscar información sobre ofertas abiertas de tu sector y filtrar por las que muestran el salario abiertamente. Con ello tendremos una idea de qué sueldos se están ofertando ahora mismo.

Glassdoor: compara sueldos por empresa

Si lo que buscamos en conocer el sueldo comparados con nuestra empresa, si trabajamos en una compañía grande, podemos acudir a Glassdoor, portal donde, de forma anónima, los empleados de muchas empresas comparten sus salarios y que puede servir también como baremos.

¿Cómo valora la mayoría su salario?

A colación de esto, recientemente desde LinkedIn Noticias España realizaban una encuesta entre los usuarios de la red social profesional en las que les pedían que señalaran cómo consideraban de justo su sueldo.

De forma mayoritaria, un 56% señalaba que cree que cobra por debajo de la media, un 29% decía estar por encima, y un 15% aseguraba encontrarse en la media.