Ciudadanos acercan posiciones para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid

Carmen Obregón Madrid

Primera reunión formal, la de ayer, entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y el resultado ha sido el de una "buena sintonía", lo que hace pensar que Isabel Díaz Ayuso está cada vez más cerca de convertirse en la próxima presidenta de la región.

El encuentro, celebrado en la Asamblea de Madrid por los equipos negociadores de ambas formaciones, encabezados por José Manuel Villegas, de parte de Ciudadanos, y por Teodoro García Egea, de parte del Partido Popular, concluyó con el compromiso de continuar estas reuniones este próximo lunes, esta vez con el establecimiento de dos mesas en las que en un principio se hablará de programa, para dejar para una segunda fase la estructura del Gobierno.

Al finalizar el primer acercamiento formal, Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y candidato de la formación a la presidencia de la región, manifestaba que las conversaciones van por buen camino, lo que no significa que todo esté cerrado, y que el nombre de Isabel Díaz Ayuso haya quedado sellado ya con siete llaves. Esa parece que será la tendencia, pero lo cierto es que la decisión aún no ha quedado rubricada.

Lo que sí tendrá que quedar cerrado en breve por parte de estas dos formaciones es la composición de la Mesa de la Asamblea, cuya constitución está prevista para este martes por la mañana. En este sentido, fuentes del PP regional afirman que los nombres de las personas que ocuparán la Mesa no han sido objeto de debate en la reunión del viernes, si bien el nombre de Ángel Garrido ha sido uno de los más pu-blicados en las informaciones, de manera que podría darse la paradoja de que el expresidente de la Comunidad, excandidato como diputado al Parlamento de la Unión Europea, exdirigente del PP hasta hace poco más de un mes, y hoy diputado a la Asamblea por Ciudadanos pueda presidir dicha institución.

La voz de Rocío Monasterio

Antes de que tuviera lugar la reunión entre los equipos negociadores de PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso celebró el jueves un encuentro previo con la líder de Vox en la región, Rocío Monasterio.

Según fuentes del PP en la comunidad madrileña, la cita también se desenvolvió en un ambiente cordial, en el que no se abordó la entrada de Vox en la institución, y solo se manifestó la predisposición de alcanzar acuerdos y de sacar adelante un Gobierno de signo contrario al de Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón.

El incipiente punto en el que se encuentran ahora mismo las negociaciones no ha dado lugar a que se trate de manera expresa cuál será el papel de Vox en el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid. En este sentido, fuentes populares subrayan que lo sustancial es que haya acuerdo, y para eso es necesario "el concurso de los tres partidos", Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Días atrás, los de Santiago Abascal expresaron su deseo de entrar en el Gobierno de Díaz Ayuso, en la medida proporcional que representan su número de escaños, concretamente 12.

El reverso del Consistorio

La impresión de la jornada no fue igual para todos. Mientras los dirigentes de la Asamblea de PP y Cs se comprometían a un segundo encuentro, con dos mesas de negociación programática en el horizonte, los del Consistorio de Madrid echaban el candado a su cita con un pulso sobre la mesa, el de Miguel Gutiérrez, al frente de la negociación de Cs, exigiendo que Begoña Villacís sea la regidora de Madrid.

Desechada la sorpresa, el PP de la capital mostró su perplejidad, garantizando que José Luis Martínez Almeida no es moneda de cambio, y que, por muchas tácticas que empleen los naranjas, Madrid es una plaza que no se discute. No obstante, ambas formaciones se han emplazado para hablar este lunes.