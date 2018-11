La UPC ha creado más de 300 empresas con 4.500 puestos de trabajo en 20 años

Barcelona, 22 nov (EFE).- La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) creó en el año 1998 el Programa Innova con el fin de fomentar la cultura emprendedora en la universidad, y desde entonces ha asesorado a unos 25.000 estudiantes en sus ideas de negocio, ha creado 330 empresas y ha generado 4.500 puestos de trabajo.

Su impulsor fue el profesor Francisco Solé Parellada, actualmente catedrático emérito de la UPC, quien ha recordado que "fuimos pioneros" en un contexto en el que "nadie hablaba de emprendeduría".

Desde el primer momento los objetivos fueron "muy ambiciosos" ya que "pretendíamos dar a los estudiantes la competencia de emprendedores, aportar al país profesionales con una sólida formación y cultura emprendedora, proteger el conocimiento que se genera en la universidad y fomentarlo, a la vez que aumentar el sentimiento de pertinencia a la UPC", ha reconocido Solé.

En el marco del programa, los mentores y especialistas reciben a los miembros de la comunidad universitaria que creen tener una oportunidad de valor, les ayudan a evaluarla, les proponen patentarla si es conveniente, les ayudan a crear el prototipo y a diseñar el plan de empresa.

Además, les ayudan a buscar fuentes de financiación pública o privada y contribuyen al crecimiento y consolidación de la idea, ha explicado el rector de la UPC, Francesc Torres.

Aunque los frutos de este ecosistema de fomento de la innovación y la emprendeduría "se están recogiendo en los últimos tiempos", el balance de estos 20 años son más de 500 patentes solicitadas, que se hayan licenciado 223 tecnologías y que el 40 % de las spin-off creadas en el conjunto del sistema universitario catalán haya surgido de la UPC, ha concretado el rector.

Partiendo de que en la UPC "hay mucho talento", Francesc Torres ha constatado la "necesidad de potenciarlo", de "generar oportunidades de negocio en el entorno para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse a trabajar fuera" y para que "contribuyan a hacer crecer nuestro sistema económico y social".

Para ello, el programa cuenta con los espacios de emprendeduría 'Espai Emprèn UPC', de los que funcionan los situados en los campus de Barcelona, y Terrassa y próximamente entrarán en funcionamiento los de Vilanova i La Geltrú y Castelldefels.

Estos espacios están abiertos 365 días al año, disponen de zonas de trabajo para grupos, salas de reuniones, zonas para 'networking' y otros ámbitos en los que se ofrece formación especializada, charlas y actividades para fomentar la cultura empresarial y de la innovación, asesoramiento, apoyo técnico, y conexión con otros emprendedores y redes digitales ha explicado el vicerrector de Transferencia del Conocimiento e Innovación y actual director del Programa Innova, Jordi Berenguer.

Se trata de espacios que "cuentan con el apoyo de los ayuntamientos correspondientes" y que "generan riqueza en el entorno inmediato", ha destacado Torres, por lo que el objetivo del programa es "seguir construyendo un ecosistema innovador que sea motor en todo el territorio y muy especialmente donde la UPC tiene presencia a través de sus diferentes campus", y ha incluido los campus de Manresa, Sant Adrià de Besòs y Sant Cugat del Vallès.

Para ello, según el rector "hacen falta más recursos", entender que invertir en formación es "clave" para que la sociedad prospere y ha advertido que en la UPC hay un ecosistema que está facilitando una buena inercia de funcionamiento, pero que "si no llegan más recursos, en un futuro inmediato los resultados del programa se resentirán".

El presupuesto para el programa son unos 600.000 euros anuales y aunque el objetivo de la universidad "no es hacer dinero", las inversiones "tiene que ser multiplicativas" ya que en estos tiempos de falta de fondos en las universidades públicas "no nos podemos permitir proyectos que no sean rentables", ha señalado Torres.

La UPC ofrece en los últimos cursos de carrera a los alumnos formación económica y de mercado para que "incluso los que han cursado estudios técnicos en los sectores más tradicionales descubran nuevas formas de orientar sus conocimientos técnicos", ha explicado el director del programa.

Más allá del prestigio que confiere a la universidad, posicionándola en relación con otras y con la sociedad, el Programa Innova "refuerza la capacidad investigadora" de la UPC, es "una manera de retener el talento" y fomenta el sentido de pertenencia a la universidad, como demuestra que entre los mentores "se encuentren exalumnos, personas que recibieron ayuda de él y que se vuelcan para ayudar los jóvenes a desarrollar sus proyectos", según el rector.

Entre las iniciativas empresariales hoy consolidadas que el programa ha ayudado a crear se encuentran 'Fractus', que patentó la primera antena fractal del mundo y que es una tecnología que hoy incorporan todos los teléfonos móviles, o 'Nice Fruits', que es la primera empresa del mundo que congela cualquier tipo de fruta y hortaliza fresca manteniendo su estructura celular.