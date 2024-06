Cinco zafiros azules dentro del sector financiero y logístico

Se analizan Aegon, ASR Nederland, Deutsche Post, ING e Intesa Sanpaolo

Cada sector económico se especializa en la producción de bienes o en la oferta de servicios específicos. Por ejemplo, el sector agrícola abarca toda la producción de verduras, hortalizas, frutas, cereales, y más. En contraste, el sector financiero, del cual les quiero hablar hoy, se encarga de todo lo relacionado con los flujos de dinero. Este sector incluye actividades como la oferta de préstamos personales, la canalización del ahorro, la prestación de servicios relacionados con la bolsa de valores, los seguros, las hipotecas, entre otros.

En definitiva, el sector financiero engloba a diversas entidades que ofrecen una amplia gama de servicios financieros. A diferencia de lo que muchas personas creen, el sector financiero no está compuesto únicamente por bancos o gestoras de fondos de inversión. También incluye numerosas empresas que proporcionan servicios financieros variados y especializados.

El sector financiero es esencial para el funcionamiento de la economía moderna, ya que facilita la movilización y asignación eficiente de los recursos. A través de los bancos, las personas pueden depositar sus ahorros de manera segura y obtener préstamos para financiar proyectos personales o empresariales. Las bolsas de valores permiten a las empresas recaudar capital para expandir sus operaciones mediante la emisión de acciones.

Además, las aseguradoras juegan un papel crucial al ofrecer protección contra riesgos y proporcionar estabilidad financiera tanto a individuos como a empresas. Las compañías de pagos electrónicos, por otro lado, han revolucionado la manera en que realizamos transacciones, haciéndolas más rápidas y accesibles a través de tecnologías digitales.

El sector financiero también es un pilar en la innovación tecnológica. Con el auge de las fintech, las nuevas tecnologías están transformando la manera en que manejamos nuestras finanzas. Desde aplicaciones móviles que permiten la gestión de cuentas bancarias hasta plataformas de inversión automatizadas, la tecnología está haciendo que los servicios financieros sean más accesibles y eficientes.

En resumen, el sector financiero es un componente vital de nuestra economía, que no sólo abarca una amplia gama de servicios esenciales, sino que también impulsa la innovación y el crecimiento económico. Su impacto se extiende más allá de las finanzas personales y empresariales, afectando la economía global y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

A continuación les voy a analizar algunos de las compañías del sector financiero que se encuentran dentro de la lista de zafiros azules que, como bien saben, son aquellos títulos que son candidatos a entrar en futuras revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera Eco 30, donde se encuentran solamente las empresas que presentan los mejores ratios y fundamentales del sector.

Aegon, American International Group, ASR Nederland, BNP Paribas, Bank of America, Barclays, Bawag Group, Commerzbank, DB Insurance, ING, Intesa Sanpaolo o Deutsche Post (DHL), son algunas de estas empresas que vigilamos dentro del sector financiero. Desde el punto de vista técnico voy a analizar las que más me llaman la atención.

AEGON

Aegon es uno de los mayores grupos aseguradores mundiales de seguros de vida y pensiones. Su oficina principal se encuentra en La Haya, Países Bajos. Técnicamente, la aseguradora define una impecable tendencia alcista desde a lo largo de los últimos meses y, de momento, no detecto nada en su curva de precios que plantee un cambio dentro de esa tendencia.

Por tanto, considero que la última caída en su cotización, que ha alejado al título un 10% desde su último máximo que marcó en los 6,40 euros, es una oportunidad para comprar, máxime si la caída profundizara hacia los 5,60-5,70 euros, que es por donde discurre la directriz que viene guiando de forma milimétrica las alzas desde marzo del año pasado así como el nivel de ajuste del 23,60% de Fibonacci de toda esa subida. Ahí pueden situar sus órdenes de compra para subirse a la formidable tendencia alcista de Aegon, que se retomará en cuanto concluya la actual pausa o digestión de las últimas subidas.

ASR Nederland

ASR Nederland es un importante grupo de seguros holandés con sede en Utrecht. La compañía se creó en su forma actual en 2008 cuando el negocio de seguros se separó de Fortis, luego de que fuera adquirida por el gobierno holandés durante la crisis financiera de 2007-2010.

En el caso de ASR Nederland la recomendación pasa por esperar a que la consolidación que desarrolla a corto plazo profundice hacia la zona de antigua resistencia, ahora soporte, que frenó las subidas durante el 2022 y 2023, en torno a los 41 euros. Si hay un throwback o vuelta atrás a ese entorno de precios, donde podrían situar sus órdenes de compra, se estaría ante una oportunidad inmejorable para subirse a la tendencia alcista de ASR Nederland en busca de objetivos en los 55 euros, que se encontrarían a un 30% de distancia.

Deutsche Post (DHL)

Deutsche Post DHL cambió su nombre a DHL Group a partir del 1 de julio de 2023. La decisión reflejó la transformación experimentada por el grupo en los últimos años, destacando su crecimiento en el ámbito logístico tanto a nivel nacional como internacional.

He elegido esta compañía entre los zafiros azules del sector ya que presenta una curva de precios muy interesante desde el punto de vista operativo. Para comenzar la referencia de stop de protección y preservación del capital, esto es, el nivel cuya cesión no tendría ningún sentido en un contexto alcista como el que buscamos, es muy claro y se localiza en los 35-36 euros. Mientras este rango de soporte no se pierda considero que es cuestión de tiempo que el título acabe desplegando otro movimiento alcista que lo lleve a tratar de marcar nuevos altos históricos sobre los que estableció en 2021 en los 56 euros. Hasta ese objetivo hay un recorrido alcista del 40% mientras que la distancia hacia el stop si compran en los niveles actuales es del 10%. Esta ecuación rentabilidad riesgo de 4:1 sería mejor si compramos cerca de esos 35-36 euros, donde situaría las órdenes de compra.

ING

ING Groep es una institución financiera de origen neerlandés que ofrece servicios de banca, seguros e inversiones.

Técnicamente, desarrolla desde hace años una magnífica e impecable tendencia alcista y aquellos que deseen subirse a la misma, algo que me parece una excelente opción, podrían aprovechar para situar sus órdenes de compra en la zona de los 14-14,50 euros, cuyo alcance sería un perfecto throwback o vuelta atrás a una antigua resistencia creciente, cuya ruptura el pasado mes de marzo situó a la entidad holandesa en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, grupo bancario resultado de la fusión entre Banca Intesa y Sanpaolo IMI, con sede en la ciudad de Turín, Italia, sería otra opción muy recomendable si en próximas semanas hubiera una consolidación o corrección en su cotización que llevara a su precio a buscar la zona de antigua resistencia, ahora soporte, de los 2,85 euros, que es por donde discurriría ahora el techo del canal que rompió al alza el pasado mes de febrero. Si retrocede a ese entorno de los 2,85-3 euros sería partidario de comprar acciones del banco italiano y en caso contrario le deseo buen viaje.