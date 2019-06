Huertas (mapfre) cree que "habrá que hacer ajustes" en las pensiones o "no va a dar para todos"

SANTANDER, 19 (SERVIMEDIA)

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, consideró hoy que la cuantía de las pensiones públicas "debe cambiar o no habrá para todos" dada la situación de déficit crónico de la Seguridad Social por importes de 17.000 a 18.000 millones de euros al año, que "debe revertirse" y "no se soluciona" con el incremento de las cotizaciones por la recuperación del empleo.

Para encarar el problema auguró que será preciso "hacer ajustes" en la prestación, aunque esa reducción no se acometa metiendo tijera sino simplemente porque 2.000 euros de hoy no valdrán lo mismo en años venideros, y consideró que se necesita un "compromiso de todos" que vaya más allá del Pacto de Toledo.

Así lo indicó durante un seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander con el patrocinio de BBVA, donde lo calificó como un "gran asunto de Estado" que debe involucrar en su resolución a todos, gobernantes y sector privado.

"Hemos cometido errores todos", asumió Huertas apuntanto a Gobiernos y agentes sociales por no abordarlo, a la sociedad porque "no conoce ni ha valorado suficientemente" la necesidad de ahorrar para el retiro e, incluso, a bancos y aseguradoras, por maximizar la captación de clientes y no que hiciesen hucha suficiente quizá por no haber sido "capaces o no haber podido crear productos con suficiente rentabilidad".

A su juicio, el Pacto de Toledo "no resuelve el problema" porque solo atienen a uno de sus vectores, el de garantizar las pensiones públicas, algo que dijo que no está en cuestión.

Sin embargo, apuntó que "no basta con pensar con que la pensión pública va a ser suficiente" y es necesario "favorecer el ahorro privado" para que los futuros jubilados cuenten con dinero suficiente para tener un retiro desahogado.

"En toda Europa los trabajadores se jubilan con dos pensiones", indicó, señalando que también tienen un ratio de sustitución -porcentaje que supone la prestación sobre el último sueldo- inferior e incentivos para hacer hucha privada.

Sobre este aspecto afeó que desde la óptica pública "los incentivos han sido reducidos y, en algunos casos, no suficientemente valorados" al creer que se daba ventajas a las empresas y no pensar que se ayudaba al ciudadano a ahorrar.

Huertas indicó que si se quieren construir pensiones privadas en el ámbito de las compañías éstas "no deberían incurrir en nuevos costes" y abogó por establecer "mecanismos de ayuda" que les permita incentivar este tipo de ahorro.

Desde la parte de la industria financiera asumió que habrá que crear mecanismos de ahorro diferentes a los tradicionales" para compensar esa hasta ahora insuficiente rentabilidad de los productos y "tener éxito".

Por otro lado efectuó un segundo llamamiento para aprovechar "la utilidad de las personas mayores". Huertas pidió "cambiar las reglas de juego" para contar con los mayores, dado que la economía "no puede prescindir de manera brusca del talento" y los "jóvenes necesitan esa tutela".

