Cae casi un 10% la inversión en innovación en las empresas turísticas españolas

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La inversión en innovación de las empresas turísticas en España cae el 9,7% respecto a 2018, sobre todo en las categorías de alojamiento, restauración y empresas de transporte de pasajeros, según un informe de Esade y EY.

El informe 'Estado de la Innovación Turística en España 2019', realizado por Esade en colaboración con EY, indica que la inversión en innovación con respecto al año anterior cae en la categoría de alojamiento un 11%, en restauración baja un 15%, y en empresas de transporte de pasajeros desciende un 10%.

El estudio revela que la caída generalizada del 9,7% se debe especialmente a que un 7% de las compañías del sector turístico que invirtieron en 2018 en innovación han dejado de hacerlo. La media del volumen que destinan las empresas que invierten en innovación se mantiene bastante similar, 124.937 euros.

Como dato positivo, la innovación en la categoría de intermediación crece un 6,3%, gracias especialmente a un mayor número de empresas intermediarias que han apostado por destinar entre el 2 y 4% de su facturación a la innovación.

El informe destaca, además, el interés por invertir en todo aquello que supone la mejora y desarrollo de productos, experiencias y servicios (34%). Si en el pasado reciente las tecnologías lideraban la mayoría de las inversiones, ahora dejan paso al cuidado del producto y del servicio turístico.

"El sector turístico español dispone del talento y de los recursos económicos y tecnológicos necesarios para hacer frente con éxito a los cambios que afectarán a la industria en los próximos años", señala el socio responsable de Consultoría IT de EY, Xavier Trias, que añade que "aun así, debe reforzar su inversión en ciberseguridad y seguir trabajando en ofrecer una mejor experiencia omnicanal a sus clientes".

Por otro lado, el análisis apunta que sigue aumentando el interés de los empresarios turísticos también por la mejora y el desarrollo de los canales de comercialización y ventas, situándose en un 14,5%.

En relación a las perspectivas de cambio de modelo de negocio que exige la era digital, el 27% de los entrevistados considera que su modelo de negocio va a cambiar radicalmente en dos o cuatro años. Frente a estos, el 64% no tiene ninguna urgencia: o creen que no van a sufrir cambios profundos a largo plazo (39%), o no ven ninguna necesidad de transformarse (25%).

De los resultados de la encuesta se observa una mayor resistencia al cambio entre las empresas del sector hotelero y los restaurantes; y entre las que menos, las que tienen que ver con actividades turísticas y de intermediación.

Sin embargo, no se observa excesiva familiarización con las herramientas digitales ni con los beneficios que se deducen de su aplicación en la práctica diaria empresarial. En este sentido, el sector turístico muestra aún un "bajo interés" por la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y los big data. Según el estudio, todos ellos son valorados por debajo de 3,6 sobre 7.

(SERVIMEDIA)

07-JUN-19

MLA/caa