28-a. álvarez (ugt): "sería un fraude que en españa no se constituyera un programa nítidamente de izquierdas"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró este martes que "sería un fraude para los ciudadanos que en España no se constituyera un programa nítidamente de izquierdas, que es lo que ha votado la mayoría de los ciudadanos".

Así lo dijo Álvarez en declaraciones a los medios tras presentar el cupón del 1 de mayo que la ONCE dedica al 130 aniversario de UGT.

El dirigente sindical fue preguntado por los posibles acuerdos para gobernar, después de que los resultados electorales hayan dado 123 escaños al PSOE, y entre ellos, los pactos puntuales a los que podrían llegar Ciudadanos y el PSOE.

Álvarez afirmó que "sería un fraude para los ciudadanos que en España no se constituyera un programa nítidamente de izquierdas, que es lo que ha votado la mayoría de los ciudadanos", y "no contemplamos ninguna posibilidad" que no sea un Gobierno con una mayoría y un programa "claramente de izquierdas".

En esta línea, el dirigente sindical aconsejó a las fuerzas políticas "poco tacticismo y mucho pensar en las personas".

También puntualizó que la presencia o no en el Gobierno de Unidas Podemos, que obtuvo 42 escaños, "no puede impedir que haya un Gobierno con un programa claramente de izquierda", al tiempo que dijo que "nadie debería poner demasiadas líneas rojas" sobre la constitución del nuevo Ejecutivo.

Álvarez también se refirió a la postura de CEOE, proclive a un Gobierno de centro-izquierda, para criticar que no haya mostrado "ninguna preocupación" respecto al auge de Vox. Consideró que CEOE ahora intenta "ver de qué manera salvan los muebles", tras hacer un llamamiento a Ciudadanos y a PP a abstenerse en la sesión de investidura y permitir que gobierne el PSOE.

En lo que respecta a la negociación colectiva con las empresas, UGT demandó que se cumpla el acuerdo suscrito para elevar las nóminas y situar el salario mínimo en convenio en 1.000 euros mensuales. Aseguró que van a plantear al Gobierno incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros en 2020, porque "no nos fiamos de que la patronal cumpla".

Álvarez afirmó que el salario mínimo va a subir a 1.000 euros el próximo año, "con un Gobierno de coalición o sin un Gobierno de coalición".

