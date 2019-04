Descubren webs maliciosas y 'phising' con la última temporada de 'juego de tronos' como gancho

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La multinacional de ciberseguridad Check Point ha destapado diversas webs maliciosas que emplean como gancho la serie 'Juego de tronos', coincidiendo con el estreno de la última temporada.

Check Point asegura que ha detectado descargas de 'malware' desde servidores Torrent y una campaña de 'phishing' que permitía a los ciberatacantes, que usaban imágenes oficiales de la serie en webs para anunciar concursos o vender merchandising, hacerse con direcciones de correo electrónico, números de teléfonos móviles y números de tarjetas bancarias de infinidad de personas.

Entre las webs tóxicas dedicadas a la famosa serie de HBO que se han hallado figuran 'gameofthrones\.pro', 'gameofthronesgamer\.com', 'gameofthronesof\.com', 'gameofthronesseason8online\.net', 'gameofthronessaison8stream\.com', 'gameofthronesratings\.com' y 'gameofthronesconquesthacked\.top'.

De las dedicadas a la serie en 'streaming', Check Point pone en la diana a 'Gameofthroness\.club', 'Watchgameofthrones\.info' y 'Gameofthronesstreamingita\.com'.

En el capítulo de comercio eléctrico ha destapado, entre otras, a 'gameofthronesil\.com', 'gameofthroneszone\.com', 'gameofthronesneon\.com' y 'gameofthronesgifts\.com', y de juegos 'online' a 'realgameofthrones\.com' y 'officialgameofthrones\.com'.

También alerta sobre los blog dedicados a 'Juego de tronos' 'gameofthronesblog\.com', 'gameofthroneseason8episodes\.com', 'gameofthronesseason8hbo\.com', 'hbogameofthronesseason7\.net' y 'gameofthronespredict\.com'.

Según los expertos de Check Point, los ciberatacantes hacen que cada vez sea más complicado encontrar las diferencias entre una página web real y una falsa, y además, utilizan marcas muy reconocidas, como 'Juego de tronos', generando confianza en el usuario para que no tomen medidas de precaución.

Mientras las páginas oficiales incluyen a su vez 'fan pages', juegos 'online' o 'microsites' para adquirir 'merchandising', las páginas falsas, por el contrario, tienen como principal objetivo obtener información personal de los usuarios, y piden a los internautas que descarguen programas para obtener ventajas, descuentos especiales, etc.

Los expertos de Check Point aconsejan algunos pasos clave para evitar ser víctima de este tipo de ciberamenazas, como desconfiar de toda web que no cumpla con el protocolo de seguridad, es decir, si la URL no comienza por 'https' y no hay un icono de un candado cerrado.

También recomiendan que si no se está completamente seguro de si la URL sobre la que se va a clicar es segura, se pase el ratón sin hacer click sobre el enlace. De esta forma se podrá ver a qué página redirige esta dirección sin necesidad de pinchar.

