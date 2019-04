Calviño cree que el análisis del fmi puede no estar reflejando "con exactitud" la realidad del mercado laboral

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, señaló este miércoles que el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado a la baja la previsión de PIB para España este año y prevé que se ralentice el ritmo de reducción de la tasa paro, "probablemente no esté reflejando con exactitud lo que puede estar pasando" en el mercado laboral y destacó que se está creando empleo a un ritmo cercano al 3%.

Así lo dijo la ministra durante su intervención en un acto organizado por el periódico 'Cinco Días' en el que fue preguntada por las previsiones del FMI para España, que pronostica que crecerá un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, y la tasa de paro se irá reduciendo progresivamente y en 2021 y 2022 se estancará en el 13,9%.

Calviño destacó que "todavía tenemos un potencial de crecimiento importante porque una tasa de desempleo del 14%, como la que podemos tener en este ejercicio, me parece socialmente inaceptable".

Por ello, la ministra incidió en llevar a cabo las reformas necesarias para que la tasa de paro estructural se alinee con la de los países del entorno.

En cuanto al déficit público, que el FMI prevé que se mantenga en el 2,3% del PIB este año y el próximo para después incrementarse, la ministra señaló que no prevé modificar las previsiones del Ejecutivo y que "no hay que estar cambiando las previsiones cuando no hay cambios estructurales significativos".

Incidió en el compromiso del Ejecutivo de seguir reduciendo el déficit, aunque matizó que "dependerá de lo que ocurra con las elecciones, pero nuestro compromiso es seguir con esta senda de reducción del déficit y de la deuda". Calviño consideró que "la deuda pública no me parece nada progresista".

10-ABR-19

