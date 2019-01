Los hoteleros piden al gobierno que mantenga las rebajas a la cotización aplicadas en temporada baja

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) pidió este martes al Gobierno que incluya en los Presupuestos de 2019 las reducciones a las cotizaciones sociales aplicadas a los trabajadores fijos discontinuos en los meses de febrero, marzo y noviembre.

En una nota de prensa, la patronal hotelera explica que esta medida, que se viene aplicando desde 2012, es necesaria para poder prolongar la contratación de más de 50.000 personas durante la temporada de invierno.

El sector del alojamiento da empleo a 237.434 personas en España, lo cual representa el 9,1% del sector turístico. Durante los meses de invierno, esta cifra de empleados baja hasta 160.000 personas, con consecuencias tanto directas como indirectas para el sector y para el conjunto de la economía española.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 esta medida aparece en una disposición adicional única. Sin embargo, esta medida no podrá ser aplicada en 2019 en caso de prórroga de los Presupuestos, ya que la misma no aplica a aquellas medidas que no se encuentren entre el articulado.

(SERVIMEDIA)

08-ENE-19

JBM/caa