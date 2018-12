Trabajo apunta a una subida de la base máxima de cotización "en el entorno del 7%" el próximo año

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, apuntó este miércoles que la subida de la base máxima de cotización podría subir "en el entorno del 7%".

Así lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados a la que acudió para abordar la situación del mercado laboral, las medidas que se van a adoptar con respecto a los autónomos y las que va a impulsar el Ministerio en materia de formación.

La ministra dijo que la base máxima no va a subir "al unísono" con la mínima o el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que lo hará un 22,3%. "Nos vamos a quedar en el entorno del 7%", afirmó la ministra, aunque posteriormente habló del "hipotético caso en el que se decida subir un 7%" la base máxima.

Respecto a la subida del SMI, la ministra confió en que "no tenga una afectación grave a la creación de empleo". Aprovechó para reconocer que este incremento del salario mínimo no se ha dialogado con los agentes sociales, pero sí quiso aclarar que "el Gobierno no ha cerrado ningún acuerdo en la mesa a espaldas de los agentes sociales", en referencia al preacuerdo anunciado por CCOO respecto a la derogación de los aspectos fundamentales de la reforma laboral.

Por otra parte, la ministra citó una serie de materias que estudiará mañana, jueves, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, entre las que se encuentran la prolongación de la vigencia del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) de 430 euros mensuales.

Según la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, este subsidio tendrá una vigencia de seis meses desde su entrada en vigor a principios de julio y se prorrogará de forma automática por periodos semestrales hasta que la tasa de desempleo baje del 15% con anterioridad a la fecha de la prórroga.

Precisamente, la última Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó una tasa de paro del 14,55%, con lo que la prórroga de este subsidio ya no es automática. Por ello, Trabajo quiere alargar su vigencia y mañana lo expondrá en la sectorial, que se reúne a las 11.00 horas. Mientras, en el diálogo social se está estudiando una reordenación de todo el sistema de protección por desempleo.

