Planas: "el gobierno tiene claro que el gasóleo profesional quedaría fuera de un impuesto al diésel"

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró hoy que el Gobierno "tiene claro" que un hipotético impuesto al diésel no afectaría al uso profesional de este combustible.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Senado, Planas se refirió al conflicto que está viviendo Francia con los 'chalecos amarillos' y afirmó que puede "ratificar" que el Ejecutivo daría "un tratamiento totalmente diferenciado al diésel profesional si algún día se produjera" esa novedad fiscal.

El titular de Agricultura se refirió también a las negociaciones de la nueva Política Agrícola Común (PAC) europea. Señaló que el Gobierno está poniendo "todos los medios" para conseguir más fondos para España en la nueva PAC y dijo que le gustaría que este tema fuera objeto de "consenso" entre los partidos políticos.

Sobre este punto, dio a entender que hay algún dirigente o formación política que no está ayudando en esa dirección. "Hay una carta de la que prefiero no hablar en el diario de sesiones y prefiero no sacar el tema, por el buen diálogo que debemos tener", afirmó. "Intentaré sacar el mejor resultado de la negociación, y quédense tranquilos, la ministra Calviño y el presidente del Gobierno están de acuerdo con lo que dice el ministro de Agricultura".

(SERVIMEDIA)

04-DIC-18

JRN/caa