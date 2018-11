MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social prevé aprobar a final de año una orden ministerial para reducir la burocracia en la gestión de las subvenciones para formación en el empleo.

Así lo dijo el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, en declaraciones a los periodistas tras participar en una jornada sobre formación en el empleo organizada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con motivo de los 25 años que cumple la formación para el empleo.

El responsable del SEPE explicó que, a nivel de convocatoria de subvenciones, se está "flexibilizando" la gestión, y en este punto, explicó que a final de año se publicará una orden ministerial para "reducir esa burocratización y también establecer algunos parámetros a nivel nacional para que todo lo que tenga que ver con el registro de entidades para impartir formación o el registro de especialidades formativas sean realmente válidas en el territorio nacional" y "fácilmente inscribibles y reconocibles".

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su presidente, Antonio Garamendi, señaló que el sistema de formación "no funciona" y las empresas no están utilizándola porque la burocracia "llega a tales niveles que llega un momento en que no interesa" solicitar una subvención.

Garamendi se preguntó "¿dónde están los millones de euros que no han ido donde tienen que ir? Porque al final los que lo van a pagar son los trabajadores y las empresas" y destacó que "la forma en que haya un trabajo digno es que la gente esté preparada".

El máximo responsable de la patronal española se quejó de que, con el sistema de gestión actual, "si falta un papel hay que devolver el 100% (de la ayuda), eso es lo que ha roto totalmente el sistema".

Tras estas críticas a lo sucedido anteriormente con los fondos de formación, Garamendi prosiguió diciendo que "es triste plantear que tenemos que perder más tiempo en ver que tenemos que ir a los juzgados cuando tenemos que pensar en la formación". Asimismo, insistió en que "el diálogo tripartito sea tripartito" y que no se adopten decisiones "unilaterales".

Desde las organizaciones sindicales, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló que "no nos podemos permitir tener anclados un montón de recursos en formación", al considerar que "gran parte del futuro del país se basa en cómo es capaz de modernizar el conjunto de su aparato formativo".

Asimismo, apuntó que los sistemas de formación reglada, la formación para el empleo, los dispositivos de reconocimiento de las competencias, "no pueden reposar en sofás distintos, continuamente tienen que interactuar".

Por parte de UGT, Pepe Álvarez pidió que los comités de empresa "tengan la capacidad de acordar y poder diseñar la formación en nuestro país".

A su juicio, la sociedad "necesita mucha más formación" y en los próximos años "vamos a tener que empezar seguramente a trabajar menos horas y aprovechar esas menos horas como un elemento de reciclaje".

Finalmente, el director gerente de la Fundae, Ignacio Fernández Zurita, agregó que "evidentemente hay aspectos que hay que mejorar desde el punto de vista de la gestión para hacerla más eficiente" y conseguir "mayor seguridad jurídica". No obstante, puso en valor "lo que se ha hecho y consolidarlo". Apuntó que para este año está prevista una inversión de 50 millones de euros en formación que beneficiará a más de 4,5 millones de participantes y 360.000 empresas.

