El proyecto de falciani ayudará a la agencia valenciana antifraude en la lucha contra irregularidades en licitación pública

La plataforma de certificación de la identidad digital promovida por el ingeniero informático Hervé Falciani colaborará con la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) en la lucha contra las irregularidades o abusos en la licitación pública; y trabaja para extender sus servicios a organismos similares en otras autonomías.

En entrevista a Servimedia, Falciani asegura que el entendimiento con la agencia valenciana ha sido fácil, gracias a que "estamos cien por cien alineados con lo que buscan: la posibilidad de tener datos objetivos sobre la lealtad de un precio". "En todos los temas de las concesiones de agua, luz, que son temas de primer nivel para la ciudadanía, en materia de conseguir precios justos y equilibrados, y en eso estamos con la herramienta de blockchain", explica.

El ingeniero informático que provocó un terremoto al extraer del HSBC en Suiza datos de 130.000 posibles evasores fiscales y ponerlos en manos de la justicia de varios países es la cara visible de la Asociación Tactital Whistleblower, conformada por expertos multidisciplinares especialistas en matemáticas, informática, inteligencia artificial, finanzas y otras disciplinas, que abogan por usar las tecnologías para facilitar las buenas prácticas en las finanzas propugnando la integridad de la información.

La aplicación efectiva de esa filosofía es Taboow.org, una plataforma que se vale del blockchain para expedir certificados o identidades digitales que ayuden a empresas y entidades públicas a contratar con garantías, al tiempo que evitan transacciones comprometidas o sospechosas, por ejemplo de blanqueo, ya que este tipo de tecnología permite contar con toda la trazabilidad del movimiento de los fondos.

IDENTIDADES DIGITALES

La plataforma efectúa un perfil del usuario a través de un cuestionario similar al "know to customer" que la banca obliga a cumplimentar a cada cliente para verificar que no tiene riesgos por actividades ilícitas; o chequea igualmente que no figura en las listas negras de Interpol, la CIA, etc; pero es capaz de afinar más y expedir, incluso, una especie de rating o scoring para distintos usos valiéndose de los algoritmos de la tecnología. Cada rating o certificado es totalmente rastreable.

Falciani indica que su asociación apuesta por el código abierto y abrir la solución a la comunidad para que expertos puedan enriquecer el perfil de los usuarios añadiendo capas. Sería como una especie de TripAdvisor, donde se expiden evaluaciones colaborativas ciegas y objetivas porque la solución enseña los datos del usuario con una especie de pseudoidentidad, protegiendo sus datos sensibles; y va afinando así el rating o auditoría.

"La idea detrás de Tactital Whistleblower es prevenir las orientaciones estratégicas relevantes", refiere, persuadido de que va a encontrar "una cooperación fructuosa" en ámbitos como la concesión de créditos o la contratación de seguros.

MICROCRÉDITOS Y SEGUROS

En el ámbito de los microcréditos podría favorecer la concesión y a precios muy inferiores a los actuales, donde fácilmente las empresas aplican TAES de tres dígitos, precisamente por el desconocimiento de la capacidad de repago del cliente y porque se contratan sin exigir garantías.

Sin embargo, donde arranca es en el sector público en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude y para otras acepciones. "Estamos ya en contactos con empresas en varias comunidades. Puedo nombrar Canarias, Cataluña, Granada", desvela y señala que han establecido igualmente aproximaciones a agencias similares a la valenciana en dichas autonomías, junto a Madrid, con la posibilidad de que incluso colaboren entre ellas.

"En Madrid tenemos muchas oportunidades de colaboración y hacer que se extienda un núcleo, del mismo modo que lo hemos visto ya en Granada", indica. Su intención es "extender" la presencia con agencias similares a Cataluña y Canarias. "Canarias -explica- presenta una característica increíble al estar cerca de África, que se olvida, y con sus especificidades resultará seguramente una aventura por sí mismo muy interesante".

La asociación que lidera está en estos momentos en la doble búsqueda de inversores y de proveedores o colaboradores para intentar detectar ámbitos donde tenga sentido desarrollar aplicaciones u ofrecer 'ad hoc' la solución. Junto al uso para servicios financieros, Falciani apunta la utilidad para los registros de propiedad, evaluar la solvencia e idoneidad de inversores ante productos complejos, colaborar con listas de morosos, o atajar las 'fake news' o falsas informaciones valiéndose de las evaluaciones colaborativas que se nutren de diferentes fuentes.

Sus certificados pueden ser igualmente útiles para marketplaces de e-comercio, consultar bolsas de patentes y otros intangibles, acceder a plataformas de crowdfunding o cubrirse de los riesgos de invertir en productos financieros como ICOS y criptomonedas.

