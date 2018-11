La ocde pide "intensificar" las reformas para que la recuperación económica llegue a todos

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

La OCDE demandó hoy al Gobierno español "intensificar" los esfuerzos y las reformas para apuntalar el crecimiento económico, mejorar la resistencia de las finanzas públicas, empujar la creación del empleo y que la recuperación llegue a todos los españoles.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, expresó "un voto de confianza" al desempeño de la economía y a "las autoridades" españolas aun cuando el organismo cree que quedan tareas importantes que acometer, como "intensificar los esfuerzos para lograr una mayor convergencia entre regiones", subir la edad de jubilación y los años de cotización o incrementar algunos tributos.

Gurría presentó en Madrid el último estudio económico del organismo que aglutina a las mayores economías mundiales junto a la ministra de Economía y Empresas, Nadia Calviño, un día después de que la OCDE redujese en dos décimas el crecimiento previsto para este año, desde el 2,8% al 2,6%; y para el próximo ejercicio, desde el 2,4% al 2,2%. El organismo calcula que España sellará el ejercicio con una tasa de desempleo del 15,3%, que irá deslizándose al 13,8 y 12,5%, respectivamente, en el próximo bienio.

Gurría quiso poner en "perspectiva" la revisión subrayando que, pese a la rebaja la recuperación económica, "sigue siendo más dinámica que la mayoría de la zona euro" y de la economía mundial, y justificó la rebaja en la desaceleración global y las incertidumbres y riesgos internacionales.

Un apoyo que no impide, sin embargo, a la institución reclamar la necesidad de abordar las grandes disparidades entre comunidades autónomas en materia de desigualdad de renta, pobreza, mercado laboral y resultados educativos.

El organismo demanda políticas públicas que mejoren la unidad de los mercados de trabajo y productos, y posibiliten la movilidad intrarregional de las personas, actualmente desincentivados por factores como la dificultad para cambiar de vivienda por la situación del mercado del alquiler.

"Ahora hay que poner el énfasis en que entre la productividad, el crecimiento y la inclusión", demandó Gurría, tras apuntar que la dificultad que han encontrado en países como Alemania, República Checa, Austria, Italia o Suecia para conformar gobiernos, con el auge de extremismos o la misma aprobación del 'Brexit' son una prueba del descontento de la ciudadanía con cómo se están gestionando "las sociedades y las economías" por no garantizar precisamente un crecimiento inclusivo.

Para atacar esa situación y encarar las desigualdades regionales en España, la OCDE propone que se aumente el gasto en formación y asistencia a la búsqueda de empleo, y se eliminen las barreras existentes a la competencia entre centros de formación en las comunidades autónomas.

PORTABILIDAD DE LAS PENSIONES Y VIVIENDA

Entre el largo catálogo de medidas sugeridas por el organismo figura la "portabilidad" de las prestaciones sociales y de la vivienda "a través del suministro de asistencia temporal por parte de la región de origen o el Gobierno central para mejorar la movilidad laboral".

Gurría defendió retrasar además la edad de jubilación acercándola a la esperanza de vida y aumentar el número de años cotizados para asegurar la sostenibilidad de las pensiones, y apoyó el aumento del salario mínimo interprofesional, elevar la tributación mediambiental y reducir la deuda.

Sin embargo, no es tan conforme con todas las reformas fiscales porque considera que algunas medidas pueden afectar al empleo de forma indirecta. Gurría demandó, al respecto, una fiscalidad que "no quite el apetito" a los emprendedores.

CALVIÑO VE UN AVAL A LA AGENDA DEL GOBIERNO

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, restó por su parte importancia a los repartos reinvindicando que las proyecciones del organismo "son coincidentes" con las del Ejecutivo y constatan que su aproximación "es realista y responsable" tanto en el diagnóstico efectuado sobre la situación del país como con la agenda que se ha marcado "para mejorar el bienestar de los españoles".

Calviño explicó su revisión a la baja en el cuadro macro, como también en la efectuada por parte de la Comisión Europea y FMI, a la acomodación de sus proyecciones a la propia revisión que el Ejecutivo acometió el pasado 15 de octubre ante las expectativas "menos halagüeñas" del crecimiento internacional y la acentuación de las incertidumbres globales.

En este sentido, defendió que "más allá" de que auguren una expansión del PIB una décima arriba o abajo, lo relevante es que los tres organismos constatan que el crecimiento "será muy robusto en 2018", e incidió en que el plan del Ejecutivo contesta a sus inquietudes porque sus tres ejes prioritarios de actuación son reducir el déficit público, apostar por las políticas sociales para garantizar ese crecimiento "inclusivo" y "sentar las bases de crecimiento sostenible a largo plazo" garantizando una economía competitiva y productiva, con planes como mejorar la formación o apostando por la innovación.

22-NOV-18

