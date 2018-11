El grupo colonial gana un 38% menos pero mantiene el objetivo de retribución al inversor

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El Grupo COLONIAL (COL.MC )obtuvo un beneficio neto atribuido de 281 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, lo que supone un descenso del 38% interanual, pero la compañía ratificó el 'guidante' del beneficio por acción previsto para el ejercicio en 22 céntimos de euro.

Según el detalle de cuentas presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio netro atribuido a la socimi cae por los impuestos que en un año antes contribuyeron en positivo en lugar de restar y una revaloración neta de las inversiones inmobiliarias inferior.

Sin embargo, Colonial subrayó que el resultado recurrente del trimeste creció un 21% interanual y sus ingresos por rentas ascendieron a 258 millones entre enero y septiembre, un 22% más.

El resultado operativo o Ebitda recurrente creció un 20% y alcanzó los 202 millones, y se anotó resultados por revalorización de las inversiones inmobiliarias hasta junio de 324 millones sobre todo por las subidas en Francia y España del valor de tasación de los activos. En el periodo comprarable de 2017 las que se anotó alcanzaron los 523 millones.

Por lo que respecta al impuesto de sociedades, que resta 17 millones cuando un año antes sumaba 41 millones, lo vincula principalmente con el registro en Francia de los impuestos diferidos asociados a la revalorización de los activos de las sociedades con régimen no SIIC, en particular el Grupo Parholding. Sin embargo, la socimi detalla que ese cómputo no supone una salida de caja.

Por regiones y actividad, subrayó que la contratación en el mercado de oficinas de Barcelona estableció un nuevo récord y ya alcanza los 301.000 metros cuadrados contratados, y con subidas del 7% en la renta 'prime'.

En Madrid, se sitúa en el nivel de contratación más alto de la última década con más de 400.000 metros cuadrados alquilados de oficinas, y en París el nivel de contratación solo en el tercer trimestre ascendió a de 1,9 millones de metros cuadrados con un aumento del 6%.

Sus ingresos por rentas suben un 22% y lo harían un 5% en términos homogéneos, ajustando las inversiones, desinversiones y variaciones en la cartera de proyectos y rehabilitaciones.

La mayor parte de los ingresos del grupo, un 82%, se concentra en edificios de oficinas, y el 56% o unos 144 millones se originan en la filial en París y otro 44% por inmuebles en España.

Al cierre de septiembre, el Grupo Colonial cuenta con una cartera total superior a los 2,13 millones de metros cuadrados, concentrados sobre todo en activos de oficinas. Un 79% de la superficie de oficinas se encuentra en explotación en septiembre.

15-NOV-18

