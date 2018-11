Montero, sobre rienda: "lo importante no es tener o no una sociedad, sino el uso que se le da"

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este miércoles que "lo importante no es si una persona tiene o no una sociedad" instrumental, como es el caso de la secretaria de Estado María José Rienda, "sino el uso que se le da a esa actividad".

En los pasillos del Congreso tras participar en la sesión de control al Gobierno, la ministra se refirió así a la información publicada ayer sobre la existencia de una sociedad a nombre de la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, que ésta habría usado para cobrar sus derechos de imagen cuando estaba en activo como esquiadora profesional.

"Es perfectamente compatible pagar el IRPF con tener ingresos a través de una sociedad; si están en regla no hay ningún problema para tener esa situación", afirmó la ministra, quien indicó que "en materia fiscal no hay que hacer hipótesis". "No voy a especular a propósito de cuestiones que no están demostradas y sobre las que nadie aporta pruebas", agregó.

Además, Montero puso en valor el hecho de que "la información que se ha obtenido es información publicada por ella misma en el portal de transparencia", lo que en su opinión representa "un acto de democracia que todos los altos cargos de este Gobierno tengan publicados todos sus tenencias, bienes y sociedades".

