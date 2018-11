Ribera considera "prudente" prohibir la venta de coches diésel y gasolina en 2040

BARCELONA, 14 (SERVIMEDIA)

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró este miércoles "prudente" que su departamento pretenda fijar en 2040 la prohibición de la venta y la matriculación de coches y furgonetas diésel, gasolina e híbridos porque otros países europeos tienen incluso fechas anteriores.

Así lo manifestó Ribera en declaraciones a los periodistas tras intervenir en el foro 'C40 Talks: Cities Getting The Job Done', en el marco del Smart City Expo World Congress y celebrado en la Fira de Barcelona.

El Ministerio para la Transición Ecológica dio a conocer este martes un documento de trabajo sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ha distribuido a los grupos parlamentarios del Congreso, otras administraciones públicas y representantes de sectores implicados con el fin de que el Consejo de Ministros apruebe la norma de la forma más consensuada posible antes de que termine este año, iniciando así la tramitación en el Parlamento.

Una de las medidas en las que trabaja el Gobierno es que a partir de 2040 quede prohibida la venta y la matriculación en España de "turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono".

Ribera indicó que el Gobierno está comprometido en la lucha contra el cambio climático porque éste puede acarrear "graves riesgos" para la economía y la sociedad española, y que el documento conocido este martes incluirá aportaciones en el texto que aprobará el Consejo de Ministros.

Subrayó que "no es una ley de la industria del automóvil" y aclaró que el Ejecutivo trabaja para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar la neutralidad en emisiones en 2050.

"Las propuestas que maneja el documento de trabajo están alineadas con lo más prudente de los países de nuestro entorno. Países como Finlandia, como Bélgica y como Reino Unido adelantan esas fechas de prohibición de venta de vehículos de combustión", apostilló.

Además, Ribera comentó que la propuesta del Gobierno se limita a coches y furgonetas porque aún no se avistan "soluciones" en los vehículos pesados. "Estamos hablando de transformaciones tan importantes que probablemente irá ganando peso la electrónica frente a la mecánica tradicional", indicó, antes de concluir: "Hay muchísimos desafíos, no tenemos las respuestas a todas las preguntas hoy, pero sí es importante ir apuntando cuáles son esas preguntas sobre las que hay que ir trabajando y cuáles son los pasos concretos que nos permitan avanzar".

