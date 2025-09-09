La red de franquicias de Restalia consigue una facturación récord de 311,4 millones de euros en 2024

Restalia, la mayor multinacional española de restauración organizada, continúa en la senda del crecimiento tras presentar sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.

La facturación alcanzada por el conjunto de sus cinco marcas que componen su sistema de franquicias ha superado los 311 millones de euros. Por su parte, la matriz de Restalia cerró el pasado ejercicio con un resultado consolidado por encima de los 13 millones (vs 9,8 millones de euros de 2023).

Para la compañía, 2024 ha sido un año de consolidación en su crecimiento tras el fuerte desarrollo alcanzado en 2023 y 2022. El pasado ejercicio fue un gran año para Restalia, en consonancia con la industria de la restauración organizada en nuestro país, en el que mantuvo su liderazgo y posicionamiento en el sector, registrando más de 50 nuevas aperturas.

En el plano internacional, en 2024 Restalia siguió exportando su marca España, especialmente 100 Montaditos y The Good Burger (TGB), con una fuerte expansión centrada principalmente en este caso en Portugal, Miami, República Dominicana y Países Bajos.

25 años liderando la restauración organizada

El ambicioso plan de expansión trazado por Restalia continuará en 2025, ya que la compañía prevé la apertura de 70 nuevas unidades de negocio de sus conocidas enseñas en el marco de un detallado plan estratégico 2025-2030. Un programa de trabajo con dos claras líneas de actuación que contempla desde la expansión en territorio nacional e internacionalización de su catálogo de marcas, como en el crecimiento en valor de la facturación de la red de restaurantes. Los datos preliminares obtenidos en el primer semestre de 2025 así lo prevén.

En el detalle por enseñas, además de su marca icónica, 100 Montaditos, que este año celebra su 25 aniversario, Restalia tiene también el foco en el crecimiento de The Good Burger (TGB), su apuesta comercial en el segmento de las "Burger Premium", para la que trabaja en una ambiciosa campaña con el objetivo de llegar a los 200 restaurantes en los próximos tres años, tanto en España como en otros mercados. A ello se une también el relanzamiento de la Sureña.