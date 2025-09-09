Nuevo golpe al empleo de EEUU: la revisión anual hasta marzo de 2025 borra 911.000 puestos de un plumazo

Como ya sucedió el año pasado y como se esperaba, EEUU creó en los 12 meses anteriores a marzo bastante menos empleo del anunciado inicialmente. La revisión de los datos publicada este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) refleja que entre marzo de 2024 y de 2025 se crearon 911.000 empleos no agrícolas menos de lo que se había publicado. Aunque los economistas esperaban una cifra 'gruesa', y pese a que esta revisión no se incorporará a los datos oficiales hasta el año que viene, el 'roto' recrudece las presiones sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés al galope. Si el débil informe de empleo de agosto, publicado el viernes, abría el debate sobre un recorte 'jumbo' de 50 puntos básicos de la Fed la semana que viene, esta revisión puede agudizarlo.

Tras el revuelo por las importantes revisiones a la baja de las nóminas no agrícolas en mayo y junio, que le costaron el puesto a la responsable de la BLS, a quien Trump destituyó de manera fulminante, se esperaba una cifra de entre -500.000 y 800.000 para este ajustes estadístico que se hace cada año cruzando los datos de la encuesta mensual a las empresas con los del Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW).

El gobernador de la Fed Christopher Waller, máximo defensor de los recortes de tipos dentro del banco central insinuó una cifra cercana a los -720.000 en su discurso de hace poco más de una semana, lo que arrojaba un recorte de 60.000 puestos al mes. Los datos muestran que se quedó corto, lo que avivará el debate dentro del banco central. "Esto representaría un cambio significativo en la narrativa del mercado laboral y podría generar dudas sobre por qué la Fed no debería recortar 50 puntos básicos este mes", constatan los analista de ING.