Bayrou oficializa su dimisión y Macron nombrará un sustituto "en los próximos días"

El primer ministro francés, François Bayrou, presentó este martes su dimisión ante el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien ya adelantó el lunes que buscará a un sustituto para liderar el Gobierno "en los próximos días". El presidente intenta revertir la parálisis política en Francia en una semana clave en la que tendrá que enfrentarse a protestas en las calles y la revisión de su calificación crediticia que determinará los costes de financiación de su abultada deuda.

Los mercados ya reaccionaron esta mañana ante la dimisión del líder de centro, situando la prima de riesgo francesa como la más alta de la zona euro. El rendimiento exigido al bono francés ha alcanzado en la mañana de este martes el 3,48%, igualando al que el inversor está pidiendo ahora a un activo homólogo de deuda italiana. Esto es la primera vez que pasa desde el año 2003.

El ya exjefe del gobierno galo llegó al palacio del Elíseo a las 13.30 horas de este martes para conversar con el jefe del Estado y abandonó el recinto hacia las 14.50 horas, cuando se anunció que habría abandonado oficialmente su puesto como cabeza de Gobeirno.

Al amparo del artículo 49.1 de la Constitución de la Quinta República francesa, François Bayrou presentó ayer ante la Asamblea Nacional (Cámara Baja) una moción de confianza que perdió con 364 votos en contra y 194 a favor. Una sesión en la que expuso su programa económico que supondría un ahorro de casi 44.000 millones de gasto público para 2026. Entre las medidas que pretendía llevar a cabo su Ejecutivo estaba la congelación de las pensiones, reducir el gasto sanitario y el empleo público, entre otros, e incluso suprimir días festivos. Al mismo tiempo, también planeaba una "contribución solidaria" por parte de las rentas altas, a través del Impuesto de la Renta, de carácter indefinido.

Un recorte del gasto que se da en un momento en el que Emmanuel Macron anunció un incremento del gasto en Defensa para 2027 que llegaría a los 64.000 millones de euros, es decir, 2.000 millones más de lo que se ahorraría el Gobierno con sus planes de recortes. Es decir, Francia recortaría en gasto social para incrementar las dispensas en Defensa.