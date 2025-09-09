El tutor de un propietario con discapacidad denuncia el impago de sus inquilinos pero no puede desalojarlos por considerarse vulnerables: "No puede ser que mi primo esté más desprotegido que ellos"

Ya sea por cuotas desorbitadas, problemas familiares o de cualquier otra índole, en los últimos años el número de inquilinos que ha dejado de pagar la renta del alquiler y se han convertido en inquiokupas ha aumentado considerablemente. Y es que además muchos han sido declarados vulnerables, un reconocimiento que impide que los propietarios puedan desalojar a la persona de su casa, una de las medidas más criticadas de la Ley de Vivienda.

A medida que se suceden los casos de inquiokupación, hay algunos que destacan especialmente por su injusticia. Es el caso de un hombre con una discapacidad reconocida del 78% al que sus inquilinos dejaron de pagar el alquiler en pandemia y todavía a día de hoy, en pleno 2025, continúan viviendo en su inmueble de Barcelona porque han conseguido que se les reconozca como vulnerables.

Ha sido precisamente el primo de la víctima, Alberto Asín, el que ha iniciado una campaña en Change.org para reunir firmas (puedes firmar en este enlace) y conseguir que le devuelvan la casa a su familiar, del que es tutor legal desde que falleció su tío y padre del afectado, según declaraciones recogidas por idealista.

El piso, al lado de la Sagrada Familia

Cabe mencionar que el piso, que cuenta con tres habitaciones y dos baños, se encuentra a tan solo unos pasos de la Sagrada Familia y a escasa distancia del metro. Se alquilaba por 900 euros al mes, una cifra muy ajustada teniendo en cuenta que en esa zona de Barcelona es difícil encontrar un inmueble reformado que se rente por menos de 1.500 euros mensuales con esas características.

"Era un piso muy apañado, mi tío incluso pensó en poner ahí una gestoría, pero al final lo alquilamos para que generase ingresos y ayudara a cubrir los gastos de mi primo", refiere Asín, cuyo primo y víctima recordemos tiene una discapacidad del 78% que le obliga a utilizar un andador para moverse incluso dentro de casa.

Durante los primeros años los inquilinos, una pareja cubana con dos hijos adolescentes, pagaron religiosamente el alquiler, situación que cambió de forma radical con la llegada de la pandemia. A pesar de los esfuerzos de Asín por facilitarles el pago de la renta dadas las circunstancias (les ofreció pagar durante tres meses la mitad del alquiler), la familia empezó a poner excusas "hasta que dejaron de pagar del todo".

Tras medio año de impagos Asín decidió acudir a los tribunales, que le dieron la razón a su primo y se fijó fecha de lanzamiento. No obstante, el desahucio quedó suspendido cuando la mujer y madre de familia se declaró insolvente y consiguió el reconocimiento de persona vulnerable por tener dos hijos menores, decisión ante la que Asín no daba crédito. "Mientras tanto mi primo, que va con andador dentro de casa y necesita ayuda para todo, ¿no es vulnerable?".

Lo que pide Asín con la recogida de firmas

Aunque el contrato ya se ha terminado, la familia sigue afincada en el piso, razón que ha empujado a Asín a iniciar una recogida de firmas en Change.org denunciando la situación: "Exigimos que la ley española no ponga tantas trabas para echar a los inquilinos que no pagan y proteja también a las víctimas de la inquiokupación".

Recordemos que el problema más allá del impago, que asciende a 54.000 euros, es que los gastos de la vivienda siguen corriendo a cargo del propietario, que tiene que pagar la cuota de la comunidad, derramas, el IBI, etc. "Es muy fuerte: estamos pagando por una vivienda de la que no podemos disfrutar", denuncia el tutor del afectado.

"Me parece bien que el Estado proteja a las personas que se encuentran en una situación económica complicada", reconoce Asín, aunque añade que no deberían hacerlo "mientras dejan abandonadas a su suerte a personas como mi primo, que ante esta injusticia no tienen nada que hacer".

Asimismo, defiende que "si el Estado decide que no pueden irse, que nos compense", haciendo un llamamiento a las autoridades para que, en los casos en los que los inquilinos dejan de pagar, "el Estado nos pague el alquiler directamente a nosotros, y que mientras dure la situación, que al menos nos libren de pagar el IBI". Solicita así que sea el Estado el que compense los pagos en los casos de inquiokupación porque "lo que no puede ser es que mi primo esté más desprotegido que ellos".

Quitará el piso del mercado del alquiler

Con todo, Asín reconoce que cuando el proceso termine difícilmente volverá a poner la vivienda en alquiler, sino que lo quitará del mercado y lo pondrá como despacho o lo venderá. "Así habrá un piso menos de alquiler en Barcelona. Luego dicen que no hay oferta... ¿Cómo no va a faltar si nos dejan en esta situación?".

Dada su pésima experiencia alquilando, este no es el único caso de propietarios que retiran su piso del mercado del alquiler por situaciones similares. De hecho, mientras aumenta la proporción de personas que viven como inquilinos, la oferta no hace más que reducirse por la desprotección que muchos caseros denuncian sufrir ante las leyes que, a su juicio, favorecen a los que no pagan.