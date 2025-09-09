Ayuso anuncia una deducción de hasta 400 euros por matrícula para todos los estudiantes menores de 30 años que trabajen

La Comunidad de Madrid calienta motores para el próximo Debate del Estado de la Región que tendrá lugar este jueves y viernes. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este martes una deducción fiscal de hasta 400 euros anuales por matrícula para todos aquellos estudiantes menores de 30 años que trabajen. La ayuda será tanto para alumnos universitarios como de FP Superior.

Durante el acto de inicio de curso celebrado en el centro integrado de FP Simone Ortega de Móstoles, Ayuso ha destacado que se trata de una deducción que permitirá aliviar el coste de sus matrículas por estudios, con el objetivo de respaldar el esfuerzo, el talento y la capacidad de sacrificio de los menores de 30 años que no solo se forman para mejorar sus oportunidades, sino que además contribuyen activamente al tejido productivo madrileño.

De esta manera, podrán aplicarse una deducción del 50% de las cantidades abonadas en concepto de matrícula universitaria de Grado o de estudios de Formación Profesional de Grado superior, hasta un límite de 400 euros anuales.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, los alumnos que quieran beneficiarse de esta nueva deducción deberán estar matriculados en curso completo y acreditar la actividad laboral -por cuenta propia o ajena- durante al menos 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el desarrollo de los estudios. En todo caso, no será de aplicación a los contratos de formación.

El Ejecutivo regional estima que en torno a 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de este incentivo, para el que se destinará un máximo de 6 millones de euros.