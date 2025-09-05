Un 29% de los vascos no se ha ido de vacaciones este verano y los que se han ido han gastado 1.686 euros de media

Un 29% de los vascos no se ha ido de vacaciones este verano, según los datos recabados en la encuesta Zoom de gasto en verano, elaborada por el observatorio Cetelem, que analiza los comportamientos de compra de los consumidores durante el periodo estival.

No obstante, el 71% restante sí ha salido de viaje, lo que supone siete puntos más que la media nacional, con un gasto medio de 1.597 euros, un 11% más que la media nacional.

El sondeo, efectuado online con 1.000 encuestados de más de 18 años en el conjunto del Estado, refleja que el gasto más elevado en vacaciones se ha destinado al alojamiento, con una media de 698 euros, mientras que el desembolso en transporte ha ascendido a 203 euros.

En comparación con el verano de 2024, el 46% afirma haber mantenido su nivel de gasto, mientras que un 33% de los encuestados ha gastado más que el año anterior y un 21% asegura haber viajado con menor presupuesto.

Si se analiza el tipo de viaje realizado, 8 de cada 10 vascos que han salido de vacaciones este año han elegido un destino nacional. El 10% ha viajado fuera del país, mientras que un 5% ha optado por ambos tipos de viaje. Además, un 67% de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca ha elegido la costa para disfrutar de las vacaciones, frente al 25% que ha optado por el turismo rural y un 23% por el de ciudad.

En cuanto a las actividades realizadas, un 77% de los vascos que han viajado ha salido a restaurantes durante sus vacaciones, mientras que el 50% ha practicado actividades deportivas y el 38% ha realizado 'shopping'.

Encarecimiento de los alojamientos

En el otro lado, entre quienes no han salido de viaje en vacaciones, un 49% dice no haberlo hecho por la situación económica, un 35% porque quería ahorrar y un 25% por el encarecimiento de los alojamientos. No obstante, el gasto medio de los vascos que no han viajado este verano se ha situado en 1.153 euros, tasa que ha duplicado la media nacional según advierte el informe.

Con todo, el gasto medio durante este verano realizado por el conjunto de los vascos que han participado en el estudio ha ascendido a 1.586 euros, un 7% más que en el mimo periodo de 2024 y un 26% superior a la media nacional.