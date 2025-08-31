Merz defiende su plan de "jubilación activa voluntaria" para prolongar la vida laboral en Alemania

El canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, ha defendido su plan para introducir en los próximos meses el concepto de "jubilación activa voluntaria", una oferta a los empleados más veteranos de las empresas para que sigan trabajando, y ha rechazado subidas de impuestos a las rentas más altas para tapar los agujeros presupuestarios que enfrenta Alemania.

Por contra, el ministro de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil, ha indicado que "todas las opciones están sobre la mesa", por lo que no descartó subir los impuestos a las rentas más altas y a los ricos para cerrar un previsible agujero de más de 30.000 millones de euros en el presupuesto de 2027.

Merz, cuya alianza conservadora CDU/CSU forma coalición con el Partido Socialdemócrata, ha aplaudido la discrepancia pero recordado que el acuerdo de gobierno no contempla esta clase de subidas de impuestos.

Sobre la "jubilación activa" acordada en el pacto de coalición, los pensionistas deberían poder ganar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos, aunque la sociedad está a la espera del anuncio del proyecto de ley que será presentado después del verano por la ministra de Asuntos Sociales, la socialdemócrata Bärbel Bas.

"Queremos intentarlo de forma voluntaria", explicó Merz. La vida laboral debe prolongarse en general, "pero esto se aplica en particular a quienes pueden y quieren hacerlo. Y ahora tenemos que ver qué pasa".