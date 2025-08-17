Modi acelera una gran reforma fiscal en India en plena tensión comercial con EEUU

El primer ministro de la India, Narendra Modi, confirmó este domingo que su Gobierno ya ha enviado a los estados la propuesta para una reforma del impuesto sobre el consumo (GST), en una aceleración de la que se perfila como la mayor reestructuración fiscal en el país desde 2017.

Durante un acto público este domingo en Nueva Delhi, Modi instó a la cooperación de los gobiernos estatales para implementar los cambios antes del festival de Diwali, en octubre.

"Estamos trayendo reformas del GST de próxima generación. Esto reducirá la carga fiscal en todo el país", afirmó el mandatario.

La temporada de festivales, que comienza en octubre, es el periodo de mayor consumo del año en la India. Es tradicionalmente cuando las familias realizan sus compras más importantes, desde electrodomésticos y vehículos hasta ropa y regalos.

La iniciativa, que el primer ministro ha calificado de "doble bono" para los ciudadanos, busca transformar el complejo sistema actual de cuatro tramos impositivos (5%, 12%, 18% y 28%) en una estructura simplificada con solo dos tasas principales: una de mérito del 5% y una estándar del 18%.

Destino más atractivo para la inversión extranjera

Esta reforma es interpretada como un movimiento para blindar la economía india frente a las turbulencias globales y posicionar al país como un destino más atractivo para la inversión extranjera.

Al simplificar uno de los sistemas fiscales más complejos del mundo, Nueva Delhi busca mejorar drásticamente su posición en el ranking de Facilidad para Hacer Negocios (en inglés Ease of Doing Business), un factor determinante para las multinacionales que buscan diversificar sus cadenas de suministro fuera de China.

El anuncio llega en un momento de máxima tensión con Washington, después de que el presidente Donald Trump impusiera un arancel del 50% (en dos tramos de 255 y 25%) a los productos indios y las negociaciones comerciales entre ambos países se hayan estancado.

En su discurso del Día de la Independencia el pasado viernes, Modi ya hizo un llamado a consumir más productos de fabricación nacional, haciéndose eco de las peticiones de boicot a los productos estadounidenses.

El banco indio IDFC First Bank estima que, si bien la medida podría impulsar el PIB en un 0,6% en 12 meses, le costará al Estado y a los gobiernos federales unos 20.000 millones de dólares anuales.

La implementación de la medida depende ahora de lograr un consenso con los estados en el Consejo del GST.

India y EEUU podrían posponer su próxima ronda de negociaciones comerciales

La sexta ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la India y Estados Unidos, prevista para finales de agosto en Nueva Delhi, podría ser pospuesta, según informó un funcionario indios a medios.

"Es probable que esta visita sea reprogramada", dijo el funcionario a la agencia de noticias india PTI refiriéndose al equipo de negociadores estadounidenses que tenía previsto llegar a la capital india el 25 de agosto para una ronda de conversaciones de cinco días, hasta el 29 de agosto.

Hasta la fecha se han completado cinco rondas de negociaciones para un Acuerdo de Comercio Bilateral (BTA).

Este posible aplazamiento se conoce en un momento en que está previsto que un segundo tramo de aranceles punitivos de Washington entre en vigor el próximo 27 de agosto, lo que elevará el gravamen total sobre muchos productos indios al 50%. El primer tramo, de un 25%, ya está activo desde el 7 de agosto.

La justificación de la Casa Blanca para este segundo tramo de aranceles ha sido la continua compra de petróleo ruso por parte de la India. Desde la invasión de Ucrania en 2022, la India ha aumentado drásticamente sus importaciones de crudo ruso con descuento, convirtiéndose en uno de sus mayores compradores a nivel mundial.

El desacuerdo para llegar a un pacto ha aumentado por la negativa de la India a ceder a las presiones de Estados Unidos para obtener un mayor acceso al mercado en sectores como la agricultura y los productos lácteos, argumentando que una apertura en estas áreas afectaría a los medios de vida de millones de pequeños agricultores.

Entre abril y julio, las exportaciones indias a Estados Unidos, su principal socio comercial, aumentaron un 21,6%, alcanzando los 33.530 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio. Ambos países se habían fijado el objetivo de duplicar su comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares para 2030.