El aviso de la OCU sobre cómo ahorrar dinero en familias con sueldos bajos: "Se pueden llegar a conseguir entre 2.500 y 3.000 euros al año"

Ahorrar siempre es uno de los objetivos que tienen los españoles cada año. Y es que va más allá de acumular dinero, ya que se trata de establecer una base sólida para el bienestar financiero a largo plazo. Por desgracia, cada vez es más difícil ante las subidas de precios, el incremento de imprevistos y demás sucesos análogos.

Hasta ahora. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha ofrecido una serie de métodos efectivos para ayudar a las familias, incluso a las que tienen bajos ingresos, a generar un ahorro sin que eso se traduzca como que deben sacrificar numerosos recursos.

Lista completa

Es más, este organismo español ha revelado que se podrían llegar a ahorrar hasta 3.000 euros al año. Eso sí, aplicando varias estrategias claras y personalizadas a cada familia:

Internet y telefonía . Es conveniente comparar las diversas compañías y tarifas para 'dar' con la más barata y que se ajuste a nuestras necesidades. Es aconsejable contratar solo lo imprescindible y eliminar servicios adicionales.

. Es conveniente comparar las diversas compañías y tarifas para 'dar' con la más barata y que se ajuste a nuestras necesidades. Es aconsejable contratar solo lo imprescindible y eliminar servicios adicionales. Compra semanal . Hay que basar la lista en los productos de temporada y escoger el supermercado más económico de nuestra zona.

. Hay que basar la lista en los productos de temporada y escoger el supermercado más económico de nuestra zona. Banca y gestión del dinero . Debemos tener en la cuenta corriente un saldo equivalente a no más de tres meses de salario, además de elegir alternativas sin comisiones.

. Debemos tener en la cuenta corriente un saldo equivalente a no más de tres meses de salario, además de elegir alternativas sin comisiones. Facturas de suministros. Recomienda revisar exhaustivamente la potencia contratada y usar tarifas con discriminación horaria.

A tener en cuenta

Con todo esto mente, cabe destacar que se puede planificar mejor el presupuesto semanal o mensual. Aunque una de las más conocidas es la regla 50/30/30 en nuestro país, lo cierto es que puede llegar a complicarse bastante en las familias de bajos ingresos.

De ahí que existan otras técnicas que están ganando protagonismo en los últimos meses, como la de los céntimos o la de los euros, que nos permitirán ahorrar anualmente más de 600 euros o más de 1.300 euros, con cada técnica. En función de la posibilidad de ahorro (mayor o menor), se podría llegar a esos 3.000 euros. Se dice pronto.