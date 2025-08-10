India señala que algunos países intentan frenar su avance como potencia tras los aranceles

El ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, afirmó este domingo que "algunos no están contentos con la velocidad" a la que progresa el país y acusó a ciertos actores internacionales de intentar encarecer los productos fabricados en India para reducir su competitividad, en medio de la creciente disputa comercial tras la imposición por parte del expresidente estadounidense Donald Trump de un arancel del 50% a bienes indios.

"'Somos los jefes de todos', dicen… ¿Cómo es que la India crece tan rápido? Y muchos están intentando que lo hecho por manos indias sea más caro que lo producido en otros países, para que el mundo no lo compre", dijo Singh en un evento nacional este domingo.

"Pero la India avanza tan rápido que ya ninguna potencia del mundo puede impedir que se convierta en una gran potencia", añadió, antes de subrayar que muchos productos "no solo se fabrican en suelo indio para consumo interno, sino que también se exportan a países de todo el mundo".

Las declaraciones llegan en medio de un conflicto comercial que se intensificó esta semana con la decisión de Estados Unidos de duplicar al 50 % los aranceles a las importaciones indias, en represalia por las compras de Nueva Delhi de petróleo ruso.

Washington sostiene que la medida busca presionar a Moscú por la guerra en Ucrania.

El Gobierno indio calificó estos aranceles de "injustos, injustificados e irracionales" y prometió "todas las acciones necesarias" para proteger sus intereses, defendiendo que su política energética responde a la necesidad de garantizar energía asequible para una población de 1.400 millones de personas.

El ministro destacó además que la India ha pasado de ser la undécima economía mundial en 2014 a situarse entre las cuatro primeras, y que las exportaciones de defensa han aumentado de 600 millones de rupias (unos 7,2 millones de dólares) a más de 24.000 millones de rupias (unos 287 millones de dólares) en la última década.