La UE aprueba el pago de 3.200 millones en apoyo macrofinanciero a Ucrania

Los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado el desembolso de 3.200 millones de euros en apoyo macrofinanciero a Ucrania, en el marco del fondo que garantiza el apoyo presupuestario sostenido a Kiev.

Las autoridades ucranianas recibirán esta partida tras la adopción por parte de los 27 del pago del cuarto tramo de la ayuda contenida en el fondo para Ucrania, un mecanismo de 50.000 millones de euros para respaldar las finanzas públicas de Kiev hasta 2027.

Esta financiación tiene como objetivo principal reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y apoyar el funcionamiento de su administración pública.

Los pagos están estrechamente vinculados a la estrategia de recuperación, reconstrucción y modernización del país, junto con un calendario para la aplicación de reformas en línea con los objetivos de adhesión de Ucrania a la UE durante los próximos cuatro años.

Las reformas pactadas con Ucrania abarcan la gestión de las finanzas públicas, la gobernanza de las empresas estatales, la mejora del entorno empresarial, la energía y el desminado, mientras que los pagos se realizan de forma trimestral y condicionados al cumplimiento de los requisitos previamente acordados.