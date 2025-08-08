Un abogado denuncia que la Seguridad Social está denegando pensiones de incapacidad permanente en pleno agosto: "Todo para archivar expedientes y quitarse casos de encima"

El proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente tiene varias fases y la última es la más complicada mentalmente para el ciudadano: la espera hasta la resolución de la Seguridad Social. La situación es delicada para estas personas que esperan el cobro de la prestación en un contexto de enfermedad, dolencia o lesión. Con esto como telón de fondo, este mes de agosto se están produciendo casos que han encendido las alarmas en algún despacho de abogados.

El abogado Víctor Arpa, especializado en litigios de incapacidad permanente, ha denunciado en su canal de TikTok que la Seguridad Social está notificando resoluciones de solicitud de estas pensiones durante el mes de agosto, lo que ha identificado como una argucia del organismo para que esas notificaciones pasen por alto y los ciudadanos se queden sin plazo para reclamar esas decisiones.

"¿Sabéis qué no tiene perdón? Que la Seguridad Social esté notificando resoluciones de incapacidad en pleno agosto cuando medio país esta de vacaciones", ha declarado el abogado con un visible enfado.

El experto cuenta que en un solo día le han llamado tres clientes. A dos de ellos les han denegado la solicitud de pensión de incapacidad permanente: "¿Y sabéis cuando presentaron los expedientes? Hace meses, pero ahora, justo en agosto, es cuando les llega la notificación".

Arpa ve una segunda intención del organismo en esa decisión de notificar la decisión precisamente en verano cuando han pasado varios meses desde la solicitud: "Saben que si pillan al trabajador desprevenido o de vacaciones puede que se le pase el plazo. Es una jugada sucia".

En lo que respecta al tercero, Arpa denuncia que "le han hecho un requerimiento absurdo", aportar en un plazo de cinco días: "una documentación que ya presentamos". "Todo para archivar expedientes y quitarse casos de encima", se lamenta el abogado.

Con todo, Arpa llama a los ciudadanos a estar "tranquilos, pero alerta". "Tenéis 30 días hábiles para presentar reclamación previa o demanda, según el caso", informa el letrado, que insiste en que los afectados por estos casos no lo dejen pasar: "No dejéis que se salgan con la suya".