Azcón apuesta por tramitar los presupuestos de 2026 y descarta convocar elecciones anticipadas

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que el objetivo de Gobierno de Aragón es tramitar los presupuestos de la comunidad para el año 2026 en las Cortes de Aragón para lo que se está trabajando ya en el Departamento de Hacienda.

Azcón, durante el balance de los dos años de legislatura, ha explicado que el presupuesto de 2026 "queremos que se tramite" por lo que ha asegurado que no contempla convocar elecciones anticipadas. "El objetivo es aprobar el presupuesto y no convocar elecciones", ha insistido.

Pero, para ello, el PP, inicialmente, precisaría el apoyo de Vox, sobre el que Azcón no ha especificado si tiene o no el respaldo de este grupo parlamentario. El presidente tan solo se ha limitado a afirmar que "vamos a hablar de los problemas de la sociedad aragonesa" de cara a ponerles solución, aunque sí ha manifestado que "Vox se equivoca cuando ataca al PP".

De no aprobarse en esta ocasión las cuentas de la comunidad, sería el segundo año sin presupuesto en la comunidad autónoma, ya que en 2025 el proyecto de presupuesto no se presentó en las Cortes de Aragón al no poderse establecer el techo de gasto por la ausencia de los datos que deben facilitarse por parte del Gobierno central relativos a déficit y financiación autonómica y la regla de gasto. "Carecía de sentido tramitar el presupuesto de 2025 por los tiempos", matizando que no fue un problema de falta de acuerdo con Vox.

De momento, el Gobierno de Aragón tampoco tiene en su poder la información precisa para elaborar las cuentas de la comunidad al no haberse informado desde el Ejecutivo central ni convocarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya reunión se celebraba habitualmente en el mes de julio.

Pese a estas dificultades, Azcón ha incidido en ese objetivo de tramitar las cuentas de la comunidad, descartando nuevamente un escenario electoral, a pesar de que ha asegurado que, de celebrarse, el PP tendría un "resultado histórico", mientras el PSOE obtendría un "resultado dramático, el peor en la historia de Aragón", según los datos de las encuestas que baraja.