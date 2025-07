Una sentencia del Tribunal Supremo "lo cambia todo" y puede beneficiar a las empresas en los despidos: "Ya tiene ese antecedente en tu expediente"

Una sentencia emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sentado un precedente sobre las sanciones que las empresas imponen a los trabajadores por las faltas que cometen durante su jornada laboral, pudiendo ser las correspondientes a grados más bajos de la falta en cuestión, lo que puede llevar a beneficiar a los empresarios de cara a posibles situaciones de despido.

La sentencia, que se puede consultar en este enlace, avala a las empresas a imponer sanciones correspondientes a faltas de menor categoría a pesar de que la falta real cometida por el trabajador fuese más grave. El caso afecta a una trabajadora que faltó al respeto a su jefe, al que acusó de "asesino", culpándole de la muerte de un compañero, y al que insultó varias veces, actitudes todas ellas constitutivas de falta "muy grave".

Sin embargo, la empresa le impuso una sanción correspondiente a una falta grave, un grado inferior. El Alto Tribunal, tras el recurso de la trabajadora sancionada, terminó dando la razón a la empresa. En el texto se indica que "el empresario, que tiene el poder de dejar sin sanción un determinado comportamiento de uno de sus empleados que pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria, cuando decide sancionarlo, puede hacerlo acudiendo a una sanción de menos gravedad que la convencionalmente prevista para el tipo infractor".

Este dictamen del Alto Tribunal puede tener implicaciones importantes. Es lo que asegura el abogado Miguel Benito, que ha asegurado que la sentencia "lo cambia todo en materia de despidos" y, además, "beneficia a las empresas".

¿La razón? Que la imposición de sanciones por debajo de 'lo esperado' puede llevar al trabajador a aceptarlas, con lo que en la práctica dan su beneplácito para acreditar unos antecedentes que pueden ser determinantes en el futuro y causa de un despido en última instancia.

Benito advierte de que "si tú no recurres esa sanción, aunque te parezca injusta, se considerará que reconoces que cometiste esa falta muy grave". Esto puede provocar que "si te despiden más adelante, la empresa ya tiene ese antecedente en tu expediente…y puede justificarlo con más facilidad".

Por esto, si un trabajador se encuentra en esta situación, Benito recomienda reclamar la sanción, especialmente si no se está de acuerdo con ella. El abogado apuesta por explicar "que la falta no existió o que no fue tan grave", ya que "si no lo haces pueden usarla en tu contra más adelante".

Además, especifica que no sirve firmar la aceptación de la multa con un 'no conforme', al estilo de los despidos disciplinarios. En este caso, explica el abogado, "de acuerdo con el Tribunal Supremo, tienes que reclamar".