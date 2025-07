Aragón insiste en su rechazo al cupo catalán porque rompería la capacidad de inversión del Estado

A vueltas de nuevo con la financiación singular de Cataluña en la comunidad aragonesa para volver a rechazar otra vez "el cupo catalán" por los efectos nocivos que tendría para Aragón y para el conjunto de España.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado que, de salir adelante el cupo catalán "se rompería la capacidad del Estado de invertir".

Bermúdez de Castro, quien ha hecho estas declaraciones tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno Extraordinario, ha explicado que la financiación que reciben las autonomías desde el Estado no son solo los más de 5.000 millones que percibe, por ejemplo, la comunidad aragonesa.

De hecho, hay financiación concreta para numerosos programas en Aragón como es el caso de los relacionados con vivienda o con la dependencia y cuya aportación, y por lo tanto su posible continuidad, se vería dificultada sin la dotación económica del Estado.

El consejero también ha defendido las primeras estimaciones sobre el posible impacto del cupo catalán en Aragón, que se cifraron en más de 230 millones de euros. Un cálculo sobre el que ha apuntado que se ha extraído del informe "hecho por funcionarios de Aragón", contemplando un escenario en el que se pusiera en marcha el cupo catalán solo en Cataluña y esta comunidad dejase de aportar.

Una explicación con la que ha salido al paso por, precisamente, otro informe estatal en el que se apunta a que Aragón percibiría más fondos en lugar de perderlos. En concreto, serían, según ese documento, 282 millones de euros más con una ordinalidad fuerte.

Sin embargo, es un impacto que el consejero ha cuestionado porque ha considerado que la situación sería muy grave en el caso de extenderse el cupo catalán a toda España. "La situación sería peor porque todas las comunidades sufrirían una merma de fondos y afectaría a la capacidad del Estado de invertir", ha incidido, aludiendo nuevamente a esos programas que se llevan a cabo en las autonomías en colaboración con fondos estatales, además de tener que seguir pagando pensiones o desempleo, entre otras partidas. "El problema es que se vacía el Estado y se van a perder fondos de los programas cofinanciados si se extiende el modelo a toda España".

No obstante, hoy el consejero se ha mostrado algo más esperanzado en que la financiación singular de Cataluña no prospere ante la falta de apoyos que, al menos de momento, no tiene por el rechazo en la mayoría de las comunidades autónomas y de diversos partidos políticos, cuyos votos serían necesarios para la tramitación en el Congreso de los Diputados para dar el visto bueno a las medidas necesarias para implementar la financiación singular de Cataluña.