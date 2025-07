Un abogado laboralista advierte del error que cometen muchos trabajadores con las excedencias: "Es una baja voluntaria de marca blanca"

La excedencia voluntaria es un mecanismo que permite al trabajador poner entre paréntesis su trayectoria en una empresa para afrontar nuevos desafíos laborales o usarla con cualquier motivo. Pero se trata de una decisión que, una vez tomada, no tiene marcha atrás y puede conllevar determinadas consecuencias indeseables para el empleado, dado que no es un salto con red y tiene sus riesgos.

Sobre ellos ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha reconocido que mucha gente está "equivocada" con las excedencias porque cree que implican una vuelta al trabajo sin problemas, cuando en realidad "no es como piensas".

Tomando como referencia el Estatuto de os Trabajadores (que la regula en su artículo 46), Lorente explica que "si en tu convenio colectivo no viene nada diferente podrás pedir la excedencia desde cuatro meses hasta cinco años". Eso sí, hay que elegir bien el periodo de tiempo de la excedencia, ya que en el caso de quedarse corto el trabajador puede tener problemas.

El abogado pone un ejemplo: "Si pides la excedencia por año y quieres alargarla un año más o varios meses más la empresa te tendrá que dar su consentimiento". Y avisa: "Si la empresa no está de acuerdo en que prorrogues la excedencia esta tendrá que terminar y te tendrás que reincorporar a la empresa".

Con todo, el verdadero problema es qué espera al trabajador a la vuelta de la excedencia. La razón es que, a pesar de lo que mucha gente se piensa, no tiene garantizado su puesto de trabajo cuando acaba esa excedencia. Por eso, ironiza Lorente, la excedencia es la "baja voluntaria de marca blanca".

"Si antes de terminar la excedencia le mandas un mensaje a la empresa para decirla que te quieres reincorporar es posible que te diga que no debido a que no tienes una reserva del puesto de trabajo", advierte Lorente. Esto se debe a que solamente tienes "un derecho preferente de ocupar una vacante en su puesto o uno similar".

Por eso, matiza el abogado, "si cuando pides volver, no hay vacante ninguna la empresa te puede decir que no y te quedas en una situación de espera porque tienes preferencia para ocupar una vacante pero es posible que esa vacante no salga en el tiempo que tú tienes en la cabeza".

