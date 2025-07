La patronal CEV pide "valorar" extender la financiación singular de Cataluña a Comunidad Valenciana

La patronal valenciana CEV vuelve a urgir a los partidos políticos a solucionar el problema del sistema de financiación caduco y la infrafinanciación valenciana y lo hace además marcando diferencias con el Gobierno del popular Carlos Mazón. Los representantes empresariales piden valorar todas las alternativas, incluida la extensión de la financiación singular con Cataluña, y considera que si se extiende a la Comunidad Valenciana la "beneficiaría", apelando a un informe del Ivie.

Tras la reunión este jueves de los órganos de gobierno de la CEV, la patronal ha dejado claro que considera que debe valorarse la opción de que la financiación singular acordada con Cataluña pueda extenderse al resto de CCAA. Frente al rechazo de la Generalitat Valenciana, los representantes empresariales apuntan que esa alternativa podría ser positiva y para ello se basan en un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

"Recientemente el Ivie ha analizado la extensión del modelo de financiación singular planteado a Cataluña al resto de Comunidades Autónomas de régimen común; una alternativa que también mejoraría la autonomía financiera, sin romper la solidaridad interterritorial, y beneficiaría a la Comunitat Valenciana con respecto a su situación actual", señala CEV en su comunicado en el que insta a los partidos políticos a que dejen las "posiciones irreconciliables" y negocien un nuevo sistema de financiación.

El estudio del Ivie analiza la extensión de la financiación singular a otras CCAA, aunque el propio informe señala que para ello deberían concretarse "criterios de contribución de las comunidades autónomas al Estado y a la solidaridad interterritorial transparentes y con la potencia redistributiva suficiente para nivelar las elevadas diferencias de capacidad fiscal existentes entre las comunidades autónomas españolas". Aplicando un "cupo solidario" el análisis estima que la región podría recibir unos 1.800 millones más e incluso superar los 2.000 millones si en ese concepto participan las comunidades forales excluidas del régimen general: País Vasco y Navarra.

"Las propuestas para reformar el sistema existen, y deberán valorarse todas, sin excepción", señala la patronal que preside Salvador Navarro en unos términos en que claramente apela al PP a estudiar esa alternativa. Eso sí, a la vez la CEV también pone en entredicho los acuerdos bilaterales entre Sánchez y sus socios independentistas al dejar claro que "el foro legítimo para debatir los cambios no debería ser otro que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades".

Los órganos de gobierno de la CEV entienden que la solución no pasa por "la bilateralidad o por crear excepciones, sino por reformar el sistema común con criterios técnicos, objetivos y desde el consenso de todas las regiones implicadas". Por ello piden a los grandes partidos "abrir un proceso ordenado, transparente y con base técnica, que permita corregir los desequilibrios del modelo actual y establecer un nuevo marco estable, suficiente y equitativo para el conjunto del Estado y de sus regiones, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad como de las repercusiones que a nivel macroeconómico puedan suponer estos cambios".

"Creciente malestar ciudadano"

La CEV vuelve a lamentar que la financiación autonómica se haya convertido en "objeto de confrontación política, impidiendo los avances que la sociedad valenciana demanda con urgencia. Resulta preocupante constatar cómo los principales partidos mantienen posiciones irreconciliables que bloquean cualquier posibilidad de diálogo riguroso, constructivo y orientado a la búsqueda de consensos". Esa politización "alimenta el creciente malestar ciudadano", advierten desde la patronal.

Desde hace años la patronal reclama una solución estructural a un modelo que sitúa a la Comunidad Valenciana como la peor financiada del conjunto del Estado, según todos los informes técnicos de distintos organismos, como AIReF, FEDEA, Ivie o la Comisión de Expertos autonómica.

"La Comunitat es la única autonomía que, siendo más pobre que la media, recibe una financiación por habitante ajustado nueve puntos por debajo de la media", recuerda la patronal valenciana. Además, señala que el último informe del Ivie refleja que tanto la presión fiscal como el esfuerzo fiscal están por encima de la media. De hecho, su presión fiscal equivale al 107,8 % de la media estatal, y su esfuerzo fiscal es el más alto del país, por encima de comunidades como Cataluña o Madrid.

Sobre la autorización del Gobierno central a la Generalitat para endeudarse al no recibir el extra FLA, asegura que, aunque necesaria, no deja de ser una medida transitoria que eleva la deuda acumulada y no resuelve un problema estructural que pone en riesgo la equidad entre territorios y la calidad de los servicios públicos.