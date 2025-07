José Elías, empresario y dueño de La Sirena, afirma que cobrar más de 20.000 euros al mes "deja de darte felicidad y solo suma en el banco"

En los tiempos que corren escuchar el dicho "el dinero no da la felicidad" es más común que nunca, sobre todo teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que llevan acusando los españoles en los últimos años. Ganamos prácticamente lo mismo y podemos comprar menos cosas, recurrimos al alquiler, ya no solo en el mercado inmobiliario, también en el automovilístico, etc., una situación que muchos creen que se solucionaría si aumentara su nómina.

Sin embargo, los hay que piensan que piensan todo lo contrario. Es el caso de José Elías, empresario y dueño de La Sirena famoso por sus intervenciones en múltiples tertulias televisivas, que dibuja la línea para ser feliz en torno a los 20.000 euros.

En una de sus últimas publicaciones en LinkedIn, el magnate ha querido dejar claro que, a su juicio, el dinero no la da la felicidad y que "tener más de 20.000 euros fijos al mes no tiene sentido" porque "a partir de ahí, no eres más feliz". Recordemos que Elías es un hombre que en 2009 estaba arruinado y, como él mismo ha contado, tan solo tenía 3.000 euros en la cuenta, por lo que muchos lo consideran un ejemplo a seguir.

"Siempre he pensado que hay un punto donde el dinero deja de darte felicidad. Y ese punto son 20.000 euros netos recurrentes al mes"

Así de contundente se muestra Elías, que cree que con esa cantidad, dados los tiempos que corren, una persona puede gozar de una vida tranquila y pagar su casa, comida, viajes e incluso algún capricho, pero que "más de eso no te cambia la vida". Y lo dice alguien que cobra bastante más que esa cifra "pero no porque yo me los ponga".

El empresario explica que él sí que cobra más de 20.000 euros mensuales, pero porque "al ser presidente de una cotizada, no me puedo poner el sueldo que quiera", aclara al tiempo que añade que "tienen que hacerme un estudio comparable a otras cotizadas parecidas a la mía".

Lo que valora más que el dinero

A pesar de todo, Elías presume que podría vivir igual con menos dinero del que percibe actualmente dado que "lo importante es entender hasta dónde el dinero suma felicidad y a partir de qué punto solo suma en el banco".