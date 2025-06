Cáceres se queda sin el Gran Buddha por falta de financiación

La Fundación Lumbini ha renunciado oficialmente a la compra de los terrenos del Cerro de los Romanos de Cáceres, lugar donde iba a construirse el macroproyecto budista que iba a situar en el centro del mapa internacional a la ciudad cacereña dentro del retiro espiritual.

Según ha comunicado la Fundación, el abandono definitivo de este proyecto viene dado por la falta de financiación que ha hecho inviable la puesta en marcha del complejo El Gran Buddha.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha lamentado que el proyecto del Gran Buddha, impulsado por la Fundación Lumbini, no se vaya a materializar afirmando que "hace semanas" que no tiene comunicación con la Fundación Lumbini y que se ha enterado de esta decisión "exclusivamente empresarial" por los medios de comunicación.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento de Cáceres ha mantenido contacto con los promotores al principio de la legislatura para explicarles que los terrenos públicos que se habían ofrecido para el proyecto, en el Monte Arropez, no cumplían los requisitos medioambientales para la construcción del complejo budista al ser Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

En esta línea, ha insistido en que "tanto la financiación como el desarrollo del proyecto era eminentemente privado" y le correspondía a la fundación impulsarlo, algo que no van a poder materializar por un problema de financiación, según han explicado.

Desde que se firmó la opción de compra de los terrenos, se estaba esperando que se registrase la petición de modificación urbanística de los terrenos para poder levantar la estatua y los edificios que se contemplaban en el proyecto pero, Mateos cree que "ni siquiera van a registrar la modificación urbanística a la redacción de ese plan especial porque no tienen financiación y porque su decisión es la de no continuar con el proyecto".

Así las cosas, ha reconocido que "nunca" compartió la posibilidad de que se cediesen a estos promotores de "forma gratuita" una finca de algo más de 100 hectáreas, y que, además, "no cumplía ningún requisito". "Es cierto que quizás esos primeros escollos hicieron que el proyecto se dilatase excesivamente en el tiempo, pero desde luego nosotros lo que hicimos fue facilitarles la tramitación", ha insistido.

"Yo lamento que ese proyecto no haya salido adelante y espero que en un futuro otros proyectos vengan y se desarrollen en nuestra ciudad", ha recalcado al tiempo que ha indicado que no sabe si esta decisión de la Fundación Lumbini "es un punto y seguido o un punto y final", pero entiende que si no tienen financiación habrán decidido "poner punto y final al proyecto".

Cruce de acusaciones

Este ha sido uno de los proyectos que se puso en marcha bajo el Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara, Según el proyecto, esta estatua tendría 45 metros de altura, y estaría en el centro de un complejo de 110 hectáreas y sería el lugar de peregrinación budista más importante de Europa.

Este complejo tenía una financiación comprometida de 20 millones de euros, y pretendía ser "el eje tractor" para que se vaya desarrollando el resto del proyecto, que se haría por fases, en un plazo de 15 a 20 años.

Sobre la gestión, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reprochado al PSOE su gestión en la pasada legislatura sobre el proyecto Gran Buddha en la ciudad, del que ha dicho que lo metieron "en un callejón sin salida" al ofrecerle unos terrenos en el Cerro Arropez con protección ambiental que hacía "inviable" la construcción del complejo budista, y ha sentenciado: "lo único que hicieron en la pasada legislatura fue viajar a costa del erario público y bendecir tierra".

Así ha respondido Mateos a la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, que ha acusado a Mateos y a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de no impulsar este proyecto de la Fundación Lumbini, que ha desistido de la compra de los terrenos en el Cerro Romanos por falta de financiación, aunque ha anunciado que buscará otros promotores y otros terrenos en Cáceres para levantar el complejo budista

Así las cosas, Mateos se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones de Fernández y que se haya "echado las manos a la cabeza por falta de implicación", al tiempo que ha defendido que ha habido "mayor implicación" con este gobierno local que con el anterior porque ha sido "más transparente" respecto a la imposibilidad de levantar el proyecto en los terrenos municipales que les ofreció el gobierno del anterior alcalde Luis Salaya.

En este sentido, ha insistido en que lamenta que el proyecto tenga dificultades pero se trata de "una decisión empresarial". "Nosotros desde el primer minuto que llegamos intentamos desencallar un proyecto que nos encontramos que estaba en unos terrenos que hacían inviable la construcción del mismo y que lo que hicimos fue ser muy sinceros con los promotores y decirles que la mejor opción era que buscasen unos terrenos privados para poder redactar un plan especial y poder desencallar ese proyecto", ha recalcado.

Mateos ha recordado que lo que sí le pidieron a los promotores es que se construyera "el proyecto completo" porque primero "se empezó a anunciar un macro-complejo para luego al final parecer que solo se iba a hacer una estatua". Además, ha recordado que la cesión del terreno era para 10 años por lo que no era tiempo para desarrollar el proyecto completo.

"Es que todo era un despropósito", ha subrayado Mateos, que ha defendido la "sinceridad" del actual gobierno que le dijo a la Fundación Lumbini que había que hacer "un proyecto completo" y "buscar un terreno privado".