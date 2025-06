Feijóo acusa a Sánchez de mentir y polemizar con el gasto en defensa para tapar la corrupción

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre de la OTAN de La Haya. El político conservador ha mostrado su preocupación "por el papel que ha jugado España", ha acusado al socialista de "mentir" y utilizar la polémica del gasto militar para desviar la atención sobre los casos de corrupción que afectan a su partido.

"Lamento que Sánchez haya elegido ser un elemento desestabilizador en Europa para que no se hable de la corrupción de su Gobierno y su partido. Ha intentado mentir a todo el mundo y le han pillado", ha afirmado el líder popular para, seguidamente, poner el foco sobre que nadie conoce "los detalles de ese incremento de 13.000 millones de euros para defensa" porque no hay presupuestos, no hay acuerdo de Gobierno con sus socios ni autorización del Congreso de los diputados".

Feijóo, que asistió en Bruselas a la Cumbre del Partido Popular Europeo, ha evidenciado la "preocupación" de sus compañeros de grupo del resto de Europa, por el papel que ha jugado España en la Cumbre de la OTAN.

"Da igual que haya intentado engañar a sus socios en España o que intente engañar a sus socios europeos, el señor Sánchez ha votado y firmado el acuerdo de incremento de gasto en defensa del 5% para los próximos diez años"; ha afirmado el político gallego que no ha desvelado si él hubiera suscrito tal pacto.

Lo que ha puesto sobre la mesa Feijóo es también como subsiguiente amenaza de Trump de duplicar los aranceles a España podría dañar a los sectores productivos españoles. "Sus excentricidades las pueden pagar los sectores económicos y productivos de nuestro país", ha indicado el líder popular. "Pido que en el otro lado del Atlántico no se confunda la precariedad del presidente español con el sector productivo español. No quiero q los españoles paguen las frivolidades de Sánchez", ha proseguido.

Feijóo ha apuntado que "la corrupción que roda a Sánchez es una preocupación generalizada de los países de la UE". En este escenario, ha asegurado que pedirá a "la Comisión Europea que active todas las alarmas de tramitación de la ley Bolaños de politización de la justicia española" porque, ha agregado, "atenta contra el derecho europeo".