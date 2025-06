Los ataques de EEUU a Irán prometen traducirse en un alza del petróleo

Tras los ataques de Estados Unidos a las intalaciones nucleares iraníes, los expertos y analistas de energía esperan que los precios del petróleo suban este mismo domingo y se plasmen cuando se reabran los mercados mundiales, algo que complicará aún más la tarea de los bancos centrales en su intento de frenar la inflación.

Los analistas de energía están describiendo precios más altos del crudo en casi todos los escenarios ahora, incluso en un acuerdo de paz. Esto se debe a que un acuerdo podría no "extinguir las brasas humeantes que podrían provocar futuros brotes, y tal vez una prima de riesgo para el crudo que dure más que las del pasado reciente", asegura a Bloomberg la firma de investigación ClearView Energy Partners LLC, con sede en Washington.

Por supuesto, también está el otro escenario, con Irán cumpliendo con las amenazas de represalias. En ese caso, postula ClearView, los traders podrían finalmente "fijar el precio en vías de escalada que antes parecían inverosímiles".

Sin concesiones diplomáticas de Teherán, los futuros del crudo Brent, de referencia mundial, podrían abrir mañana por la noche "significativamente por encima" de los 77,01 dólares por barril del cierre del viernes, dice el grupo de investigación.

Los inversores bursátiles no estaban precisamente asustados por el ataque de Estados Unidos a Irán. El principal índice bursátil de Kuwait cayó un 0,5%, mientras que el índice bursátil de Omán registró pocos cambios en la apertura.

Si bien el petróleo será el gran foco de energía cuando los mercados abran durante la semana, los operadores de gas estarán atentos al campo Leviatán en Israel. El proyecto, clave para el suministro a Egipto, fue cerrado el 13 de junio como medida de seguridad tras los ataques de Israel contra Irán.

