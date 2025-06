El BEI aportará 250.000 millones para IA o defensa hasta 2027, lo que ayudará a financiar a 1.000 campeones europeos

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha asegurado que hasta 2027 aportará 250.000 millones de euros para financiar proyectos de inteligencia artificial (IA), infraestructuras militares, materias primas críticas o transición verde. Además, con esa inversión se financiarán a 1.000 campeones europeos adicionales que se unirán a los 3.000 actuales.

"Es el momento de Europa y vamos a hacer todo lo posible para aprovecharlo", ha afirmado este lunes durante una sesión de los Desayunos del Ateneo de Madrid. Además, Calviño ha recordado que el BEI ha pasado de contar con una presencia "testimonial" en cuestiones de defensa a involucrarse en instalaciones militares, programas de I+D y a apoyar fondos de inversión o pymes del sector.

Los 600.000 millones de euros de balance del BEI y su calificación crediticia de AAA situarían al organismo en una posición "única" para contribuir a la transformación del continente ante la conformación de un "nuevo orden mundial". No obstante, la exministra de Economía ha resuelto que el viraje hacia la defensa se ejecutará sin renunciar a seguir siendo el "banco del clima".

Calviño ha sostenido que Europa "no puede seguir dependiendo de otras jurisdicciones" en temas como energía o chips y que tiene que operar desde un prisma europeo, lo que incluye la seguridad. Del mismo modo, ha abogado por racionalizar el gasto militar y poner en común temas de defensa, como ya hizo la UE con la agricultura o el carbón y el acero.

Europa debería tener también una aproximación sobre los controles de exportación e importación de armas, sobre todo si se pretende contar con una política unificada de defensa. Calviño cree posible cooperar con países estrechamente vinculados al club comunitario, como Reino Unido o Suiza.

La ex ministra de Economía ha revelado que, en este momento, no se está financiando ninguna planta nuclear de nueva construcción, aunque sí proyectos de tecnologías y combustibles nucleares. De su lado, tampoco se estaría apoyando las energías fósiles per se, pero sí iniciativas con aprovechamientos "a futuro", como los gaseoductos, por cuanto pueden reutilizarse para el hidrógeno verde.

Opa BBVA-Sabadell

La presidenta del BEI señaló que ella apuesta por fusiones transfronterizas para que Europa sea un mercado de capitales único, al ser preguntada por la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell. Por su parte, Calviño no entró en materia más allá de su apuesta y se limitó a señalar que la evaluación del ámbito de competencia le ha correspondido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la actuación del Gobierno está "prevista en la Ley de Defensa de la Competencia".

Así, defendió que "sería importante que haya fusiones transfronterizas" y un momento de impulso para un mercado de capitales único. Comprometió la contribución del BEI a ese objetivo y afirmó que el banco inversor ya es un instrumento de unión de mercado de capitales porque emite eurobonos.