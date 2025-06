El PSOE Aragón denuncia la baja ejecución presupuestaria y el PP dice que se cogerá "velocidad de crucero" a fin de año

La ejecución del presupuesto de Aragón en 2025 es cerca de 230 millones de euros menos hasta abril de este año en comparación con el mismo período de 2024, según los datos reflejados en el portal de la transparencia.

En el primer cuatrimestre de 2024 se ejecutaron más de 2.500 millones de euros, cifra que contrasta con la ejecutada de enero a abril de 2025, período en el que no se alcanzan los 2.300 millones de euros, en términos de obligado, según ha expuesto el diputado socialista, Óscar Galeano, en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, en la que ha pedido la comparecencia del director general de Presupuestos del Gobierno de Aragón, Ignacio Barquero, para abordar la gestión del gasto presupuestario.

Galeano ha indicado que en el gasto en suministros tiene una diferencia de 102 millones, mientras que en las inversiones reales se observa un descenso de cinco millones de euros en relación con abril de 2024. Además, en materia de inversiones ha indicado que se contabilizan 44 millones de euros menos, mientras que en asistencia sanitaria la diferencia se sitúa en 110 millones de euros.

Igualmente, ha explicado que se aprecia una menor ejecución presupuestaria en 2025 en otras áreas como carreteras, donde se ha pasado de 12 millones de euros en abril de 2024 a 8,5 millones de euros en 2025, dato sobre el que ha apuntado que, incluso, con el anterior Gobierno de Aragón, el cuatripartito, tenía mejores resultados en este campo, que estaba incluido en la consejería que lideraba Chunta Aragonesista (CHA). Diferencias a la baja se observan a su vez en otras áreas como la política territorial, con seis millones menos.

"No es la primera vez que en Aragón no tenemos presupuestos", ha explicado Galeano, en alusión a que las cuentas de la comunidad en 2025 están prorrogadas y no se ha presentado un presupuesto nuevo. No obstante, ha matizado que "la situación no es igual que si hubiera nuevos presupuestos", lo que ha asentado en los datos proporcionados.

Galeano ha afirmado que se ha pedido en sucesivas situaciones información sobre gasto presupuestario sobre la que ha apuntado que, a día de hoy, "no la hemos recibido. De nada sirve plantear un portal de transparencia, cuando luego la gestión es opaca". A pesar de ello, el diputado socialista ha señalado que observan tensiones en eficiencia de gasto por lo que ha preguntado por las medidas que se están tomando para que no haya que realizar recortes cuando los "vientos" no sean tan favorables, en términos económicos, para Aragón.

El director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, ha restado importancia a los datos de ejecución presupuestaria porque no debe suponer ningún problema "si se prestan los servicios públicos con calidad". Además, se ha mostrado convencido de que se va a coger "velocidad de crucero a finales de año".

Barquero ha explicado que la prórroga de los presupuestos no impide que se gaste igual que se hubiera unas nuevas cuentas de la comunidad autónoma en 2025, aunque sí ha reconocido que se producen algunos problemas técnicos y de agilidad, especialmente en relación a los fondos MRR y partidas plurianuales.

También ha aludido durante su intervención a la dificultad para conseguir la eficiencia económica en las administraciones públicas dado que, por ejemplo, en educación, alrededor de 1.000 millones son para las nóminas de profesores. Una cifra sobre la que ha indicado que solo se podría reducir si se merma el número de docentes.

Desde el PSOE han explicado que no quieren una reducción de personal ni que tampoco la piden, además de apuntar que están de acuerdo en que no hay en la Administración autonómica ningún "chiringuito" ni "gasto superfluo". Pero sí ha matizado que se pide más eficiencia en áreas como Sanidad porque "cuando estaban en la oposición tenían la varita mágica", mientras que ahora "se va de madre".

¿Infradotación en los presupuestos?

El director general también ha incidido en que no hay infradotación en el presupuesto de Aragón, en relación al Capítulo I. "Nunca han estado en peligro las nóminas de los funcionarios", dado que en la sección 30 se incluye un fondo de personal.

Sin embargo, desde el PSOE, Galeano ha cuestionado los argumentos del Barquero, puesto que, en 2023, el PP dijo que los presupuestos estaban infradotados, pese a haber también esa sección 30. "O en su día había infradotación y ahora también o no la había antes y ahora tampoco. Hacen lo mismo que el anterior gobierno", ha replicado Galeano.

El socialista ha recriminado que "se aprueba un presupuesto y se vive de las rentas. Se llega al tercer año de ejecución de presupuesto, parece que no pasada nada por no tener presupuesto, pero todo apunta a que a final de año ya veremos qué ejecución" se alcanza ante los datos que ha puesto de manifiesto hasta el mes de abril.

En este sentido, Barquero ha recordado que el Gobierno de Aragón está recibiendo 60 millones de euros menos desde la Administración General del Estado por las entregas a cuenta, lo que no es responsabilidad del Ejecutivo aragonés, sino del central por lo que ha pedido explicaciones al PSOE sobre los motivos por los que el Gobierno central no entrega el dinero que le corresponde a la comunidad aragonesa.