Estas son las 'preguntas trampa' del tribunal médico antes de dar una pensión de incapacidad permanente

Aunque la pensión de incapacidad permanente es una más de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, para su concesión es necesario pasar por una serie de trámites que no tienen sus 'hermanas' como la pensión de jubilación o la de viudedad.

El trámite más característico de este proceso de solicitud de pensión de incapacidad permanente es la visita al tribunal médico, la denominación popular que se otorga al Equipo de Valoración de Incapacidades, el EVI. Este tribunal tiene la misión de determinar la influencia de la enfermedad o dolencia del trabajador tanto en su vida cotidiana como en su vida laboral y así emitir un dictamen que no tiene valor vinculante pero que la dirección provincial de la Seguridad Social (a la postre, la encargada de decidir si da la pensión o no) suele tener muy en cuenta.

Esta visita al tribunal médico es históricamente el paso más temido por los solicitantes de la pensión de incapacidad permanente, que lo consideran como un mal trago necesario pero muy incómodo en el que los miembros del tribunal intentan rebajar la importancia de sus dolencias y fiscalizarle con el objetivo de no concederle la pensión. Sin embargo, los trabajadores no tienen que temer al EVI, ya que su única función es harto importanbte: garantizar que las pensiones lleguen solo a las personas que realmente necesitan, dadop que los recursos de la Seguridad Social son limitados y no han de malgastarse.

Aunque no debe temer en absoluto, es conveniente que el solicitante de la pensión de incapacidad permanente acuda al tribunal médico con todas las garantías. Y una de las cosas ante las que debe ir preparado son las posibles preguntas que sus miembros le harán en el transcurso de la visita. Algunas serán rutinarias pero otras pueden esconder más fondo de lo que aparentan a primera vista.

Las preguntas trampa del tribunal médico

Son las preguntas trampa del tribunal médico, tal y como las denomina el portal especializado Fidelitis en su página web:

¿Qué tal te encuentras? Se asemeja a una pregunta para romper el hielo e iniciar una conversación, pero se trata de una cuestión dirigida especificamente para conocer de primera mano, intentado la espontaneidad, el estado del paciente.

¿Has mejorado de tu enfermedad o lesión en el tiempo que llevas de baja? Otra cuestión que, revestida de pregunta casual, tiene poco de informal porque tiene el objetivo de saber las sensaciones del paciente, su punto de vista acerca de la evolución de su dolencia y perspectivas de cara a los siguientes meses.

¿Has venido solo o acompañado? Esta pregunta es clave para conocer la autonomía del paciente, un aspecto que puede ser determinante no solo en cuanto a la concesión de la pensión, también para el futuro grado de esa pensión si realmente se concede.

¿Cúal es tu puesto de trabajo? En este punto el tribunal no se interesa por el trabajador de forma inocente, ya que necesita saber cuál es el puesto de trabajo de ese paciente para saber si puede desempeñar con su dolencia esa labor, otro aspecto vital de cara a la selección de un grado de la incapacidad permanente.

¿Qué tareas llevabas a cabo? En la misma línea de la pregunta anterior, el objetivo es profundizar más en el conocimiento de las funciones que realiza el trabajador en su día a día y que, en caso de no poder cumplir, le llevarían a un grado de incapacidad permanente superior, con lo que ello implica.