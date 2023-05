Este es el subsidio de 480 euros que pueden cobrar las personas que han cotizado menos de un año

Una de los requisitos más característicos del paro es la obligatoriedad de al menos un año de cotización en concepto de desempleo. Esto se debe a la naturaleza contributiva de esta prestación por desempleo, la más numerosa de todas las que paga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Con esta cotización mínima de un año el trabajador que se quede en desempleo se asegura al menos cuatro meses de cobro de paro. Conforme esa cotización es mayor sube el periodo de cobro, hasta los dos años (el tiempo máximo) que se consigue cuando un trabajador ha cotizado 2.160 días, es decir, seis años.

Pero, ¿y si el trabajador no ha llegado a acumular ese año cotizado? La respuesta es que no podrá percibir el paro. Aunque cumpla con el resto de requisitos que exige la prestación no podrá ser beneficiario y tendrá que mirar otras opciones dentro del plano asistencial.

En esas situaciones en la que surge la figura del subsidio por desempleo por cotizaciones insuficientes. Al solicitar este subsidio el ciudadano perderá las cotizaciones inferiores a un año acumuladas, por lo que en el caso de volver a encontrar un trabajo tendrá que empezar de cero para causar posteriormente el derecho a cobrar el paro.

Requisitos para cobrar el subsidio por cotizaciones insuficientes

La ausencia de cotizaciones no es el único requisito para recibir el subsidio. La normativa por desempleo obliga al cumplimiento de otras condiciones para poder percibir la ayuda:

-Estar en una situación legal de desempleo (el SEPE las recoge en su página web).

-Estar inscrito como demandante de empleo (así puede hacerse de forma sencilla).

-Haber cotizado al menos tres meses por desempleo en el caso de tener responsabilidades familiares y al menos seis meses en el caso de no tener responsabilidades familiares.

-No tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte de las pagas extraordinarias. Si este requisito no se cumple en el momento de la solicitud, se le guarda al ciudadano durante un año para poder pedir el subsidio en caso de que sus ingresos sean menores posteriormente.

Cuánto tiempo se cobra el subsidio por cotizaciones insuficientes

El SEPE explica en su página web que la duración del subsidio por cotizaciones insuficientes "dependerá del número de meses cotizados y de si tiene o no responsabilidades familiares":

-Las personas con responsabilidades familiares y una cotización de tres, cuatro o cinco meses podrán cobrar el subsidio durante tres, cuatro o cinco meses, respectivamente. En caso de haber cotizado por un periodo superior (pero inferior a un año) podrán cobrar el subsidio durante 21 meses en periodos prorrogables de seis meses.

-Las personas sin responsabilidades familiares tendrán que cotizar al menos seis meses para poder cobrar durante seis meses el subsidio.

Cuantía del subsidio por cotizaciones insuficientes

Como en el resto de subsidios por desempleo, la cuantía es el 80% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Esta cifra en 2023 es de 480 euros mensuales. No existen cambios en caso de responsabilidades familiares.