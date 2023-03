Sánchez pide a China más "reciprocidad" en las relaciones con España y la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hablado hoy en Pekín al término de la reunión entre el presidente del Gobierno con el primer ministro Chino, Li Qiang, el deseo de colaboración de España y la Unión Europea con el país en base a una relación comercial "equilibrada, recíproca y transparente" entre los actores.

En las reuniones mantenidas por Sánchez, con el presidente chino, Xi Jinping, y el premier chino, han abordado las "tres prioridades del viaje para el Gobierno de España. En primer lugar, el refuerzo de las relaciones entre China y España; en segundo lugar, las relaciones entre la Unión Europea y China; y finalmente, los distintos desafíos globales y de naturaleza estratégica que hoy definen la actualidad internacional".

"El mundo ha cambiado mucho en estas cinco décadas (por el 50º aniversario de las relaciones entre España y China) y es una extraordinaria ocasión para reforzar los vínculos que nos unen. Hemos dejado atrás la pandemia y retomamos cooperación con todo su potencial", ha remarcado Sánchez en la rueda de prensa posterior a estos encuentros.

El objetivo del viaje de Sánchez ha sido "relanzar" las relaciones con el gigante asiático. En la reunión, el jefe del Ejecutivo español y el primer ministro chino han abordado la cooperación entre España y China en varios sectores, entre ellos las relaciones económicas y comerciales, así como el turismo, la agricultura y la cultura.

También han conversado sobre las relaciones entre la Unión Europea (UE) y China, punto en el que Sánchez, que asumirá la Presidencia rotatoria europea en el segundo semestre del año, ha trasladado a su homólogo que tanto España como la UE en su conjunto "desean aumentar la colaboración con China y poder así avanzar hacia una relación comercial más equilibrada", según ha indicado Moncloa.

Ante la entrada de España, en el segundo semestre del año, en la presidencia del Consejo de la Unión Europea "vamos a tratar de impulsar a dos regiones llamadas a cooperar ante los retos globales, como es la emergencia climática y el multilateralismo para combatir la violencia y la desigualdad en el mundo".

En el ámbito económico, Sánchez ha pedido equilibrio, respeto a reglas del juego y reciprocidad en el acceso a los mercados. "Estos cambios son necesarios para que la economía global siga creciendo dentro de la UE".

Durante su semestre en la Presidencia, España "tratará de impulsar las relaciones entre ambas regiones", ha dicho el mandatario, que ha considerado que China y la UE están "llamadas a cooperar ante los retos globales", entre ellos la emergencia climática y el combate contra la violencia y la desigualdad.

También ha avanzado que tratarán de "acercar posiciones" en las cuestiones en las que el país asiático y el bloque europeo mantienen mayor distancia y ha calificado como "muy positiva" la reanudación, este año, del Diálogo sobre Derechos Humanos entre las dos partes.

El jefe del Ejecutivo español ha opinado que la relación entre la UE y China es "compleja y muy importante" y está llamada a profundizarse manteniendo la reciprocidad, el equilibrio y la transparencia. "Frente al proteccionismo y la desconfianza, España va a defender siempre la apertura y confianza entre socios", ha agregado.

Sánchez es el primer líder europeo que visita China después de la reelección del presidente del país, Xi Jinping, a principios de este mes, y del encuentro de este en Moscú con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Está previsto que la próxima semana viajen a Pekín la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el gobernante de Francia, Emmanuel Macron

España - China

"En lo que respecta a las relaciones bilaterales, hemos llegado a acuerdos en distintos ámbitos para dar impulso a esta cooperación", deciden reanudar los diálogos de alto nivel establecidos en 2018 con la visita de estado de Xi a España; reforzando la cooperación en materia económica y comercial.

"Les he pedido a las autoridades chinas que se trabaje para facilitar la labor de las empresas extranjeras, en particular para las empresas españolas", ha comentado el presidente que ha añadido que "vamos a impulsar dos sectores importantes para ambos: el sector del turismo y la cultural. En este año celebramos el año dual de la cultura y del turismo España-China. Creo que es una buenísima noticia que se haya incluido a España en la lista de países a los que los viajeros chinos pueden viajar en grupo"

El presidente se ha reunido con los touroperadores chinos que "han expresado gran interés por la oferta turística española", esperando superar los niveles previos a la pandemia de entrada de turistas chinos.

En el ámbito cultural, "tenemos programada una intensa agenda de exposiciones y eventos en ambos países" que ya ha empezado en China con exposiciones de Gaudí y Miró en Shanghai y Hong Kong, respectivamente.

Guerra de Ucrania

Sánchez ha tenido la oportunidad de intercambiar también puntos de vista con el presidente Xi Jinping en aspectos que "nos preocupan" en el ámbito de la geopolítica. "Le he trasladado nuestra preocupación sobre la agresión ilegal de Putin contra Ucrania y me he interesado por los detalles de la posición china tras su viaje a Moscú. He insistido en la importancia de que Ucrania sea quien decida sobre las cuestiones que le afectan y he expresado al presidente Xi el apoyo de España de la fórmula de paz que lanzó hace meses el presidente Zelenski", ha dicho Sánchez debido a que "está alineada con la carta de la ONU y sus principios, violentados por Putin con su invasión".

Sánchez ha animado a Xi a tener una conversación con Zelenski para "conocer de primera mano el plan de paz del gobierno Ucraniano"